Trânsito em Curitiba: Bloqueios na República Argentina e no Hugo Lange chegam ao fim nesta quinta (10)

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba devem prestar atenção às alterações no tráfego nesta quinta-feira (10). O dia é marcado pelo último dia de interdição de faixa na via lenta da Avenida República Argentina, no Portão, e pela liberação do trânsito na Rua Augusto Stresser, no Hugo Lange, após a conclusão das obras na linha férrea. Além disso, o Sítio Cercado passa a contar com novo sentido único na Rua Elbe de Macedo.

No bairro Portão, é o último dia previsto para o bloqueio de uma faixa na via lenta da Avenida República Argentina (sentido bairro), no trecho entre as ruas Sylvio Zeny e Professora Doracy Cezzarino. O tráfego no local segue desviado pela Rua Francisco Frischmann para dar suporte às obras do Novo Inter 2.

No Hugo Lange, os motoristas encontram o trânsito liberado na Rua Augusto Stresser (entre a Avenida Presidente Rodrigo Otávio e a Rua Prefeito Ângelo Lopes), após o encerramento dos trabalhos de correção de desnível no cruzamento com a linha férrea e recomposição do asfalto.

Já no Sítio Cercado, passa a valer a nova organização viária na Rua Elbe de Macedo, que passou a ter sentido único de circulação no trecho da Rua Francisco José Lobo em direção à Rua João Socha. A sinalização foi reforçada na região e os condutores devem redobrar a atenção.

Obras do Novo Inter 2

As obras de ampliação da infraestrutura do Novo Inter 2 continuam mobilizando frentes de trabalho em vias estratégicas:

Portão/Centro (Getúlio Vargas): A Avenida Presidente Getúlio Vargas segue com meia pista interditada no lado esquerdo, no trecho entre o Córrego da Vila Izabel e a Rua Coronel Hoche Pedra Pires, com previsão de término nesta sexta-feira (11 de setembro).

Capão Raso: A Rua Antônio de Freitas Barbosa prossegue com bloqueio total entre as ruas Doutor Manoel Linhares de Lacerda e Tenente Afonso M. R. Cubas até 16 de outubro. Também na região, a Rua Professor João Mazzarotto permanece totalmente fechada entre a Rua Vereador Adeodato Volpi e a Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas até 22 de setembro, com desvios pelas ruas Francisco Raitani, Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas e Rodolpho Senff Junior.

Campina do Siqueira: Na Avenida Arthur Bernardes, o tráfego no sentido Campina do Siqueira opera com bloqueio parcial entre as ruas Tamoios e Tabajaras. No cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com as ruas Pedro Viriato Parigot de Souza e Ivo Zanlorenzi, as faixas principais seguem liberadas, mantendo-se retenção apenas no centro da interseção.

Obras de drenagem e pontos de intervenção

Outros pontos de obras urbanas exigem cautela dos motoristas na capital:

Hauer: A Avenida Canal Belém (Marginal Leste) prossegue com bloqueio total no trecho entre as ruas Coronel Antônio Ricardo dos Santos e Presidente Pádua Fleury para a execução de obras de drenagem, com previsão de duração de 30 dias.

Guabirotuba: A faixa da direita da Rua José Rietmeyer continua interditada na subida em direção à Avenida Senador Salgado Filho (entre a Avenida Canal Belém e a Salgado Filho), sem alteração nas linhas de ônibus.

Vista Alegre: A Rua Doutor Roberto Barrozo permanece com duas faixas bloqueadas entre as ruas Jacarezinho e Tenente João Gomes da Silva.

Reciclagem de pavimentação

Serviços de reciclagem do asfalto continuam em andamento sem a necessidade de bloqueio total, exigindo atenção ao compartilhamento da pista com operários e máquinas: na Rua Alcídio Cubas (Novo Mundo, entre a Avenida Brasília e a Rua Doutor José Palú), na Rua Thomaz David Borges (Cajuru) e na Rua Manoel Vicente de Oliveira Mello (Tarumã).

Por fim, seguem consolidadas as alterações permanentes de tráfego recentes: sentido único na Rua Elbe de Macedo (Sítio Cercado), Rua Joaquim Ferreira Bello (Pinheirinho) e Rua Salim Tacla (Cajuru); além das novas preferências de tráfego na Rua Lourdes Erzinger Correia (Uberaba) e na Rua Augusto Ricciardella Correia (Santo Inácio).