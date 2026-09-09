Feira de profissões da PUCPR começa nesta quinta com mais de 100 oficinas gratuitas

Começa nesta quinta-feira (10) em Curitiba o Planeta PUCPR 2026, feira de cursos e profissões da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). O evento, que vai até sábado (12), terá mais de 100 oficinas gratuitas, além de visitas aos espaços da universidade e conversas com professores e estudantes.

A programação inclui atividades práticas e interativas relacionadas a inteligência artificial, robótica, realidade virtual, tecnologias aplicadas à saúde, desenvolvimento de aplicativos, jogos digitais e gamificação. Também haverá orientações sobre bolsas, serviços e opções de financiamento para quem pretende ingressar na universidade.

Os participantes inscritos no evento terão isenção da taxa de inscrição nos processos seletivos da PUCPR para ingresso no primeiro semestre de 2027. O benefício vale para os vestibulares Tradicional, Agendado, Medicina, American Academy e American Academy Health. A inscrição nos processos seletivos poderá ser feita presencialmente durante a feira.

O evento é gratuito e aberto à comunidade, mas é necessário fazer inscrição prévia. As atividades ocorrem nos dias 10 e 11 de setembro, das 12h às 18h, e no dia 12, das 9h às 13h.

Serviço Planeta PUCPR 2026

Data: 10 e 11 de setembro, das 12h às 18h; 12 de setembro, das 9h às 13h

Local: PUCPR – Rua Imaculada Conceição, 1155, Prado Velho, Curitiba

Inscrição gratuita, pelo site do evento: https://planetapuc.com.br/