Educação do Paraná lidera ranking nacional e ganha destaque internacional no Pisa 2025

Os estudantes da rede estadual do Paraná alcançaram o topo do ensino nacional na edição 2025 do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelo Inep, os dados apontam o Estado em primeiro lugar no Brasil nas quatro áreas analisadas: Ciências, Leitura, Matemática e Resolução Computacional de Problemas.

Além do destaque nacional, o desempenho paranaense ultrapassou as notas de todos os países da América Latina participantes do exame. Em Ciências, o Estado marcou 461,6 pontos, ficando à frente do Uruguai (445). Em Matemática, somou 423,1 pontos, superando novamente o Uruguai (405). Em Leitura, registrou 458,0 pontos, frente aos 436 do Chile. Já na inédita avaliação de Resolução Computacional de Problemas, o Paraná atingiu 467,4 pontos, superando o Chile por um ponto de vantagem.

Na comparação direta com as demais unidades da federação, o Paraná manteve distância confortável do segundo colocado em todas as frentes, posição ocupada por São Paulo. A maior margem ocorreu em Leitura, onde a diferença chegou a 24,3 pontos. Em Resolução Computacional, a vantagem foi de 21,4 pontos, enquanto em Ciências e Matemática o Estado abriu 19 e 19,3 pontos de diferença, respectivamente.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior atribuiu os índices ao esforço conjunto das equipes escolares e à aplicação de novas metodologias de ensino. “Esse resultado é fruto do trabalho de toda a nossa rede estadual, da dedicação dos profissionais e de investimentos em tecnologia, merenda de qualidade e no programa de intercâmbio Ganhando o Mundo”, destacou.

A expansão de disciplinas voltadas à inovação teve peso direto nos indicadores computacionais e lógicos. Atualmente, mais de 500 mil alunos da rede estadual contam com duas aulas semanais de robótica e programação. Em 2026, o projeto passou a apoiar também turmas do 3º ao 5º ano das redes municipais, alcançando mais de 750 mil crianças.

Para o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, os indicadores consolidam a trajetória da rede estadual e provam a eficácia das diretrizes adotadas no Paraná. “Ao contrário do cenário do país, o Estado dá uma demonstração de que é possível fazer uma educação pública de qualidade com planejamento. O Pisa exige contextualização e visão interdisciplinar do aluno, e nós preparamos a nossa rede para esse tipo de avaliação”, afirmou o secretário.

Miranda ressaltou ainda a união das equipes escolares e o alcance da gestão estadual. “Liderar o país e superar a América Latina aumenta a nossa responsabilidade. Isso é fruto do trabalho de professores, diretores, pedagogos, funcionários dos Núcleos Regionais e da Secretaria, marcando a entrega de um compromisso assumido pelo governador Ratinho Junior. Nosso foco agora é continuar evoluindo em Matemática e aproximar cada vez mais as famílias da rotina escolar”, concluiu.

Como estratégia de expansão, o Estado prevê a inauguração de duas novas unidades nos municípios de Piraquara e Toledo até o mês de outubro. As escolas adotarão o modelo de ensino por investigação e problematização — padrão utilizado nas provas do Pisa —, diretriz que também fará parte do projeto Colégio do Futuro, focado no ensino de forma interdisciplinar e na implantação de turmas bilíngues.