Traficante vacila, derruba drogas no chão e é preso em Curitiba

Uma equipe do 13º Batalhão da Polícia Militar realizava um patrulhamento a pé pelo Sítio Cercado, bairro de Curitiba, quando se deparou com uma situação inusitada na manhã desta sexta-feira (12). Um homem com um pacote de plástico na mão, ao perceber a aproximação da equipe, tentou fugir e acabou deixando cair o pacote no chão.

Durante a perseguição, o homem, que estava a pé, deixou cair a sacola que rasgou, espalhando várias porções de maconha pelo caminho.

A perseguição se estendeu por certo tempo, com o suspeito transpondo barreiras, portões e muros. Em dado momento, ele retirou da cintura um objeto que aparentava ser uma arma de fogo e o lançou em uma área de banhado.

A equipe policial conseguiu capturá-lo e retornar ao local onde o invólucro branco havia sido descartado, constatando que este continha porções de maconha, prontas para comercialização. O outro objeto dispensado pelo indivíduo ainda não foi localizado.

No total, foram apreendidos quase cinco quilos de maconha, além de 45 gramas de crack. O homem de 26 anos foi conduzido à Central de Flagrantes da capital, onde foi preso.

