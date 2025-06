Tradicional maternidade amplia atendimento, muda de nome e inaugura nova sede

O Hospital e Maternidade Luísa de Marillac, anteriormente conhecido como Maternidade Mater Dei, será inaugurado nesta segunda-feira, 30 de junho, em Curitiba. A nova unidade, localizada na Avenida das Indústrias, 1974 – onde ficava o antigo Hospital Vitória, expandirá a capacidade de atendimento oferecida à população.

Com 149 leitos, o novo hospital atenderá não somente as especialidades de obstetrícia e neonatologia, mas, também, clínica geral para atendimentos clínicos regulados pela central de leitos, possibilitando um aumento significativo no número de atendimentos à Curitiba e região metropolitana.

As novas instalações, contam com 55 alojamentos, 66 leitos clínicos de enfermaria e 10 leitos de UTI geral adulto. Para os cuidados especializados e mais delicados, a unidade dispõe de 10 leitos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, 5 leitos na Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais e 3 leitos na Unidade de Cuidados Intermediários Canguru.

Compromisso com o SUS

O Hospital e Maternidade Luísa de Marillac manterá seu compromisso de operar 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Anteriormente, a Mater Dei – entidade com 58 anos de sólida atuação, já realizava, em média, 300 partos mensais, e a emergência obstétrica atendia aproximadamente 3 mil casos por mês, demonstrando a relevância da unidade para a saúde da cidade.

A Instituição continua sob a gestão do Grupo Hospitalar Nossa Senhora das Graças, que já administra outros três hospitais que atendem pelo SUS. “A reestruturação e inauguração do Hospital e Maternidade Luísa de Marillac representam um marco importante para a capacidade de atendimento em saúde pública em Curitiba, com um foco especial no cuidado materno-infantil e clínico, beneficiando diretamente à população”, diz a Ir. Maria de Fátima Sobral, presidente do Grupo Hospitalar Nossa Senhora das Graças.

A nova unidade ganhou um novo nome e uma nova identidade em homenagem à

Santa Luísa de Marillac, cofundadora da Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, reconhecida por sua dedicação ao cuidado dos mais necessitados no século XVII.

Hilton Bueno, Gerente Hospitalar da nova unidade, expressou seu entusiasmo: “Estamos muito animados com essa nova fase. A mudança representa um grande passo para nós. Com mais espaço e uma infraestrutura moderna, poderemos oferecer um atendimento ainda mais qualificado e humanizado para a nossa comunidade”, diz.

As Unidades de Saúde de Curitiba que têm como referência o novo hospital

são as seguintes:

CIC: Atenas, Augusta, Barigui, Caiuá, Campo Alegre, Candido Portinari,

Jardim Gabineto, N S da Luz, Oswaldo Cruz, Sabará, São José, São Miguel,

Taiz Viviane, Tancredo Neves, Vila Sandra, Vila Verde, Vitoria Regia.

Bairro Novo: Bairro Novo, Coqueiros, João Cândido, N S Aparecida,

Ostermack, Parigot de Souza, Salvador Allende, Sambaqui, São João Del

Rey, Umbará, Umbará II, Xapinhal.

Portão: Estrela, Parolin, Santa Amélia, Santos Andrade, Santa Quitéria,

Santa Quitéria II, Vila Guaíra.

Tatuquara: Caximba, Dom Bosco, Monteiro Lobato, Moradias da Ordem,

Moradias Sta Rita, Palmeiras, Pompeia, Rio Bonito.

Região Metropolitana: Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Cerro Azul,

Doutor Ulysses, Itaperuçu, Piên, Quitandinha, Rio Brancodo Sul, Tunas do

Paraná.