Colgate suspende creme dental após reações alérgicas

A Colgate-Palmolive anunciou que está descontinuando o creme dental Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint. O comunicado foi publicado no site oficial da empresa nesta quinta (26).

Segundo a empresa, a decisão é incentivada pela investigação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que apura os níveis de aromatizante do produto. A Colgate afirma que a pasta de dentes não apresenta problemas de qualidade.

A Anvisa, que em março interditou as vendas por 90 dias, também publicou a suspensão da comercialização do creme dental, agora sem prazo, “devido ao número significativo de relatos de eventos adversos associados ao uso do produto”.

As reclamações ao órgão já somavam 1.200, e o site Reclame Aqui registrou 3.257 queixas relacionadas a alergias nos últimos seis meses. Segundo a Anvisa, a empresa recolheu voluntariamente todos os produtos da versão Total Clean Mint, após relatos de sintomas como ardência, aftas, inchaço nos lábios e dificuldade para falar ou engolir.

As pastas foram originalmente interditadas no dia 27 de março, depois que o órgão fiscalizador recebeu oito notificações envolvendo 13 casos de eventos adversos relacionados ao uso. Essa medida foi suspensa no dia seguinte após a Colgate apresentar recurso, mas a Anvisa voltou atrás e determinou a interdição por 90 dias, ou seja, até final de julho.

Desde então, as reclamações migraram para outros produtos da linha Total, que ganhou uma nova fórmula no ano passado, como a Carvão Ativado, Whitening e Fresh Mint.

A Colgate afirma que, assim como ocorre com qualquer creme dental, há pessoas sensíveis a sabores, corantes, tensoativos ou outros componentes presentes na fórmula, e que o produto é seguro.

O QUE FAZER SE TIVE ALERGIA?

Segundo o Procon-SP, o consumidor pode pedir o reembolso de valores gastos com tratamentos médicos e odontológicos se tiver um relatório, laudo ou declaração de um profissional médico detalhando que a alergia foi causada pelo uso da pasta de dentes. O pedido de restituição pode ser feito administrativamente, no Procon, ou na Justiça. A queixa pode ser registrada na plataforma www.procon.sp.gov.br.

Já eventuais solicitações de danos morais só podem ser discutidas na Justiça, afirmou o órgão de defesa. “Pode ser um diferencial importante um recibo da consulta, nota fiscal dos medicamentos, declaração médica descrevendo o problema, entre outros, caso seja necessário buscar o Judiciário para obter algum ressarcimento, especialmente para pedidos de dano moral”, afirma o órgão.

O advogado Gabriel Britto Silva, diretor jurídico do Ibraci (Instituto Brasileiro de Cidadania), diz que o consumidor tem direito de ser reparado por danos sofridos se não houver “alerta ostensivo e expresso sobre a pasta poder causar alergia em determinadas pessoas, com determinadas características”.

Os clientes também podem contatar a Colgate pelo telefone 08007037722, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, ou aos sábados, das 8h às 12h, ou pelo WhatsApp +5511972768642.