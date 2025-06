The Fevers e The Originals trazem hits da Era de Ouro para Curitiba

Curitiba se prepara para uma viagem musical no tempo com a “Noite de Jovem Guarda“, evento que promete agitar o Teatro Guaíra no próximo 13 de julho, Dia Mundial do Rock. O palco será tomado por duas lendas do rock nacional: The Fevers e The Originals, trazendo de volta os hits que embalaram gerações nas décadas de 60, 70 e 80.

Com uma trajetória de 60 anos, The Fevers chega à capital paranaense com seu show comemorativo. A banda, que conta com mais de 100 mil inscritos no YouTube, promete um repertório recheado de clássicos como “Mar de Rosas” e “Vem Me Ajudar”, além de apresentar faixas do seu mais recente álbum, “Vem Dançar 2”.

+ Leia mais Artista curitibana ganha destaque no maior museu da América Latina

A formação atual do grupo inclui o baixista e fundador Liebert Ferreira, o vocalista Luiz Cláudio Elbert, os guitarristas Rama e Cesar Lemos, o tecladista Claudio Mendes e o baterista Otávio Henrique. Juntos, eles mantêm viva a chama da Jovem Guarda, relembrando parcerias históricas com ícones como Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Clara Nunes.

“São músicas que marcaram a vida das pessoas e até hoje temos que tocá-las, porque o público quer ouvi-las”, destaca Liebert Ferreira.

The Originals: A Maior Festa da Jovem Guarda

Liderado por Paulo César Barros, ex-integrante do Renato & Seus Blue Caps, e Miguel Plopschi, ex-The Fevers, o The Originals promete reviver os grandes sucessos do rock nacional e internacional. Com um setlist que inclui hits como “Menina Linda”, “Fecho os Olhos” e “Twist and Shout”, a banda já gravou DVDs históricos com participações de Erasmo Carlos, Lobão e Wanderléa.

A formação atual conta com Celso Celli na guitarra e voz, Guga Leão na guitarra, Diego Andrade na bateria e Tianes Carvalho nos teclados. Paulo César Barros ressalta: “Vamos trazer tempos memoráveis com os maiores sucessos dos anos 60, 70 e 80 em uma viagem pelo passado”.

Serviço

O evento “Noite de Jovem Guarda” acontecerá no dia 13 de julho de 2025, um domingo, no Teatro Guaíra. As portas abrem às 19h, com início dos shows às 20h. A classificação é livre e os ingressos, a partir de R$ 130 (meia-entrada).

Para mais informações, os interessados podem acessar o Instagram @dumasproducoes ou entrar em contato pelo WhatsApp (41) 3315-0808. O link para compra de ingressos está disponível no Disk Ingressos.