Artista curitibana ganha destaque no maior museu da América Latina

A partir de 3 de julho, o Museu Oscar Niemeyer (MON) abre suas portas para a exposição “Eterno Feminino”, uma retrospectiva da renomada artista curitibana Teca Sandrini. A mostra, que ocupará a Sala 7 do museu, reúne 126 obras que abrangem mais de seis décadas de produção artística.

Sob a curadoria de Maria José Justino, a exposição apresenta pinturas, desenhos, gravuras e esculturas que refletem a trajetória de Sandrini desde os anos 1960 até os dias atuais. A secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, destaca a importância da iniciativa: “Valorizar a produção de artistas paranaenses, especialmente de mulheres com trajetórias tão potentes como a de Teca Sandrini, é reafirmar nosso compromisso com a memória, a diversidade e a força da arte feita no Paraná”.

A diretora-presidente do MON, Juliana Vosnika, ressalta o papel do museu na promoção da arte local: “Arte e artistas paranaenses têm importante papel e estão sempre presentes em exposições e na coleção permanente do MON. Ao realizar a exposição dessa artista, o Museu Oscar Niemeyer proporciona pertencimento e valorização da cultura local”.

A exposição está dividida em três fases marcantes da carreira de Sandrini: “Polacas”, “Fragmentos” e “Manchas”. Cada fase representa um momento distinto na evolução artística da pintora, desde retratos do cotidiano doméstico até experimentações com o surrealismo e a abstração.

A curadora Maria José Justino explica que a preferência de Sandrini pela pintura se manifesta como uma linguagem oblíqua sobre a realidade, expressando o silêncio das mulheres, seus anseios e devaneios. “Nas várias técnicas e linguagens que experimentou, sempre esteve presente a estrutura diagonal, que os barrocos viam como a melhor forma de expressar o movimento, a vida”, afirma.

Com uma carreira que se estende por mais de 60 anos, Teca Sandrini reflete sobre sua jornada artística: “Da vida e da arte trago amores, cores e perfumes. Eu sinto a arte como a natureza, onde o visível e o invisível se confundem e narram a realidade e a memória”.

A exposição “Eterno Feminino” não apenas celebra a obra de uma das mais importantes artistas paranaenses, mas também reafirma o compromisso do Museu Oscar Niemeyer com a arte local e a valorização de talentos femininos. A abertura está marcada para as 19h do dia 3 de julho, prometendo ser um evento imperdível para os amantes da arte em Curitiba.

O Museu Oscar Niemeyer, maior museu de arte da América Latina, continua a ser um polo cultural essencial para a capital paranaense, abrigando um acervo de aproximadamente 14 mil obras em seus mais de 35 mil metros quadrados de área construída.