Paraná vai aplicar dose de reforço de vacina “turbinada” contra meningite

A partir de 1º de julho de 2025, entra em vigor uma nova diretriz no esquema de vacinação infantil contra a meningite. Crianças com 12 meses de idade passarão a receber, como dose de reforço, a vacina meningocócica ACWY, em substituição à vacina meningocócica C. A mudança foi determinada pelo Ministério da Saúde e repassada pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) aos 399 municípios.

A orientação foi oficializada por meio da Nota Técnica nº 77/2025 do Ministério da Saúde e tem como objetivo ampliar a proteção dos bebês contra a doença meningocócica, causada por diferentes sorogrupos da bactéria Neisseria meningitidis.

+ Leia mais: Colgate suspende creme dental após reações alérgicas

Com a nova vacina, além do sorogrupo C, já incluído na imunização de rotina, as crianças estarão protegidas também contra os sorogrupos A, W e Y — prevenindo não apenas casos de meningite bacteriana, mas também a meningococcemia.

No Paraná, a cobertura vacinal para meningocócica C ficou em 91,56% para menores de um ano e 92,94% para o reforço aos 12 meses de idade. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%. A mudança busca ampliar a proteção coletiva e reduzir ainda mais a circulação da bactéria nos territórios paranaenses.

O novo esquema vacinal seguirá este cronograma:

3 meses: 1ª dose da meningocócica C (conjugada)

5 meses: 2ª dose da meningocócica C (conjugada)

12 meses: reforço com a vacina meningocócica ACWY (conjugada)

+ Viu essa? Espelho embaçou no frio? Veja porque o fenômeno acontece

A vacina ACWY já é indicada também para adolescentes de 11 a 14 anos, com aplicação em dose única, e agora passa a integrar também o calendário de reforço infantil. A substituição da vacina de reforço faz parte das estratégias adotadas pelo governo federal no plano global da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o enfrentamento das meningites bacterianas até 2030, e reforça o compromisso do Paraná em garantir uma imunização cada vez mais eficaz e atualizada à população.

Além disso, crianças que já completaram o esquema com três doses da vacina meningocócica C não precisam se revacinar com a ACWY; crianças que perderam a dose de reforço aos 12 meses podem recebê-la com a vacina ACWY até completarem 4 anos, 11 meses e 29 dias.