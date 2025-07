Trabalhador morre após inalar material tóxico e cair em tanque de empresa na RMC

Um acidente envolvendo intoxicação de dois trabalhadores, dentro de uma empresa de distribuição e armazenagem de combustíveis, deixou um homem morto e outro com ferimentos leves em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã deste sábado (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um trabalhador estava entrando em um tanque que armazena combustível para realizar a limpeza do local. Entretanto, ele passou mal após inalar um vapor tóxico presente no interior do tanque.

A vítima perdeu a consciência, caiu e entrou em parada cardiorrespiratória. Neste momento, outro trabalhador foi tentar socorrer o primeiro. No entanto, ele também passou mal no processo.

O segundo funcionário foi retirado do tanque por outros colaboradores. Já o primeiro precisou de auxílio da equipe do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros tentaram manobras de reanimação durante 45 minutos, mas o homem não resistiu e morreu no local.

A vítima que teve ferimentos leves recusou encaminhamento ao hospital, disse o Corpo de Bombeiros.