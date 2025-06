Torcidas de Athletico e Coritiba não poderão pegar ônibus fora de horário estabelecido

O Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) da Polícia Militar do Paraná promoveu na manhã desta quarta-feira (25) uma reunião estratégica com as lideranças das torcidas organizadas do Athletico Paranaense e do Coritiba. O encontro teve como objetivo traçar o plano de segurança para o clássico Atletiba do próximo sábado (28), que acontece no Estádio Mario Celso Petraglia, pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão.

Os torcedores sentaram à mesa com representantes da Polícia Civil do Paraná, Guarda Municipal de Curitiba e dirigentes dos clubes para definir os detalhes da operação.

Entre as medidas definidas, os horários para deslocamento nos ônibus coletivos foram rigorosamente estabelecidos. A torcida do Coxa poderá circular nos ônibus da cidade somente até às 14h, enquanto os atleticanos terão liberação para usar o transporte público apenas a partir das 15h. Essa separação temporal é uma das estratégias para evitar encontros indesejados entre as torcidas rivais.

Durante a conversa, também foram apresentadas diretrizes gerais de segurança e as torcidas puderam expor suas demandas para garantir um evento tranquilo.

O tenente-coronel Fábio Bonifácio Ferreira, comandante do BPChoque, destacou a importância desse diálogo preventivo. “É uma oportunidade para ajustarmos com as torcidas organizadas e com os demais órgãos de segurança o deslocamento dos torcedores. Esses ajustes junto às lideranças das torcidas organizadas contribuem para evitar casos de violência”, comentou.

Um dos assuntos mais comentados da reunião foi a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que aumentou a carga de ingressos disponíveis para os torcedores do Coritiba, time visitante neste clássico.

“Tomamos conhecimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que ampliou a capacidade do número de torcedores do Coritiba no estádio. Estamos realizando alterações no planejamento para essa ampliação, bem como ajustando os últimos detalhes com os demais órgãos envolvidos na segurança do evento”, explicou o comandante.

O plano de ação da PM prevê um reforço significativo no policiamento em pontos estratégicos, como terminais de ônibus, bairros ao redor do estádio e principais vias de acesso. O objetivo é garantir a segurança não só dos torcedores, mas também das famílias que circularem pela região no dia do jogo.