Prefeitura de Curitiba e PM discutem ações por mais segurança

O prefeito Eduardo Pimentel participou de uma reunião com comandantes da Polícia Militar do Paraná, na tarde desta terça-feira (24), no Palácio 29 de Março, para debater um conjunto de ações de combate ao tráfico de drogas e contra o avanço da criminalidade no município.

“Vamos trabalhar de maneira integrada com a Polícia Militar para resolver o problema da segurança em ações na área de qualificação profissional para garantir a empregabilidade, a infraestrutura com as obras, a limpeza, a moradia digna, e, principalmente, o acolhimento das pessoas em vulnerabilidade pela Fundação de Ação Social (FAS), um conjunto de ações que já realizamos no dia a dia” afirmou o prefeito.

O comandante do 1° Comando Regional de Polícia Militar (1° CRPM), coronel Marcelo Roke Fávero, explicou que a reunião buscou alinhar e coordenar a ação de todos os atores da segurança pública e da assistência social no município.

“Sem uma ação coordenada, um trabalho em conjunto de uma força-tarefa, é impossível ter efetividade no combate ao crime. A atuação da Prefeitura no atendimento das pessoas em situação de vulnerabilidade social é fundamental para melhorar a segurança de maneira geral”, afirmou.

O vice-prefeito Paulo Martins, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, destacou, durante o encontro, que aproximadamente 10% das cerca de 1.500 pessoas acolhidas pela FAS estão sendo encaminhadas para cursos de qualificação profissional no município.

O comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, destacou a importância da criação de um Batalhão da Polícia Militar na região central de Curitiba.