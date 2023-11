Top Mérito Beleza entrega prêmio a vencedores de 2023

O Grupo Mérito Brasil, que tem por objetivo reconhecer e valorizar profissionais e empreendedores de diferentes áreas, realiza nesta segunda-feira em Curitiba (PR) a edição nacional e internacional do Prêmio Top Mérito Beleza. A última edição do ano vai reunir profissionais premiados no Toscana Restaurante Show, a partir das 20h.

Desde sua fundação, o o grupo se dedica à elaboração de premiações que celebram o mérito e a excelência em diferentes setores. Uma das premiações mais emblemáticas é justamente o Prêmio Top Mérito Beleza, considerado a mais alta honraria para profissionais da beleza no Brasil e reconhecido pelo Conselho Nacional de Profissionais da Beleza (CNPB).

O prêmio desempenha um papel crucial ao impulsionar o marketing dos premiados, gerando prestígio e reconhecimento. Além disso, ele atrai uma maior procura por seus serviços, proporcionando oportunidades de crescimento profissional e conquista de novos clientes.

“A relevância das premiações voltadas para o setor da beleza reside na promoção do reconhecimento e na valorização do trabalho de profissionais dedicados. Todas elas contribuem para elevar o padrão do trabalho ofertado no segmento, inspirando outros negócios a alcançar excelentes padrões em suas áreas de atuação. Prometemos uma edição inesquecível a todos os participantes”, diz a empresária Thaty Gimenez, presidente da Solumedi, patrocinadora oficial do evento.

O Grupo Mérito Brasil quer expandir suas premiações, reconhecendo méritos em mais setores. Para 2024, estão previstos programas de capacitação e imersão em gestão financeira, gestão de crises, marketing e comunicação, proporcionando oportunidades para aqueles que almejam conquistar o prêmio no futuro.

Como participar em 2024

Profissionais e empreendedoras interessadas em participar das premiações promovidas pelo Grupo Mérito Brasil podem acessar o site oficial (www.grupomeritobrasil.com.br) e preencher um formulário de inscrição. O formulário para 2024 estará disponível a partir do dia 15 de janeiro.

As inscrições são avaliadas criteriosamente por embaixadoras especializadas em diferentes segmentos, considerando critérios como qualidade do serviço, técnicas utilizadas, tempo de atuação positiva no mercado, crescimento profissional e excelência no atendimento. As premiações abrangem edições estaduais e regionais, culminando na edição nacional e internacional, que reconhece méritos em um evento prestigiado.

