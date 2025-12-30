Top Curitiba 2025: pesquisa revela as marcas mais lembradas da cidade

O que define a preferência do consumidor de Curitiba em 2025? Uma nova edição da pesquisa Top Curitiba, realizada por estudantes e professores da FAE Centro Universitário, traz as respostas. O levantamento estatístico, conduzido entre outubro e novembro de 2025, ouviu mais de 1,6 mil pessoas para mapear a força das marcas em nove categorias essenciais, desde saúde e lazer até o setor automotivo e de apostas.
Com uma margem de erro de apenas 2,4%, o estudo revela um cenário de lideranças consolidadas e disputas acirradas. “A pesquisa buscou descobrir qual a marca vem à cabeça do morador quando ele pensa em determinado produto ou serviço”, diz o documento com o resultado do estudo. O perfil do público ouvido reflete a demografia local, sendo composto majoritariamente por moradores de Curitiba (73,5%) e da Região Metropolitana.
“A pesquisa desse ano mostrou a consolidação de algumas, como Festval, Shopping Barigui e Nissei, que foram bi campeãs. Isso demostra como a gestão de uma marca promove a percepção dos consumidores”, disse o coordenador da pesquisa, professor Adriano Toledo. “Interessante destacar a importância do Parque Barigui para os curitibanos. É muito forte. É a nossa praia”, finalizou.
Ranking das campeãs: as marcas mais lembradas
Abaixo, organizamos os resultados das marcas que alcançaram o topo em suas respectivas categorias, ordenadas pela porcentagem de lembrança, da maior para a menor:
|Categoria
|Marca Líder
|Percentual de Lembrança
|Plano de Saúde
|Unimed
|72,8%
|Parques
|Parque Barigui
|60,1%
|Academias
|Smartfit
|45,4%
|Supermercados
|Festval
|35,0%
|Time de Futebol
|Coritiba
|33,2%
|Casas de Apostas
|Betano
|31,0%
|Farmácias
|Nissei
|27,4%
|Shopping Center
|Park Shopping Barigui
|25,4%
|Automóveis
|Volkswagen
|22,8%
Comportamento do consumidor
Além do “Top of Mind”, a pesquisa identificou o que realmente pesa na hora da decisão de compra para o curitibano em cada setor.
Saúde e Bem-Estar – A Unimed sagrou-se a grande campeã absoluta da pesquisa, com 72,8% de lembrança. Para o curitibano, o fator decisivo em um plano de saúde é a facilidade para agendamento de consultas e exames. No setor de fitness, a Smartfit lidera com folga (45,4%). A estrutura física é o ponto mais valorizado pelos alunos.
Compras e Varejo – No setor de supermercados, o Festval consolidou sua liderança com 35%, seguido pelo Condor (30,9%). O consumidor local prioriza a variedade de produtos acima de qualquer propaganda. Já nos shoppings, o Park Shopping Barigui mantém o topo (25,4%), em um setor onde a segurança é o fator de escolha número um.
Esporte e Lazer – A disputa nos gramados reflete um equilíbrio técnico: o Coritiba aparece com 33,2% da preferência, seguido de perto pelo Athletico com 30,1%. No lazer ao ar livre, o carinho pelo Parque Barigui é evidente, sendo eleito o melhor parque por 60,1% dos respondentes, motivados principalmente pela natureza que o local proporciona.
Tradição Automotiva – A Volkswagen (22,8%) ainda é a marca mais ligada ao imaginário afetivo das gerações em Curitiba, superando a Renault (11,2%), que se beneficia de sua forte presença industrial na região metropolitana.
Rankings completos Top Curitiba!
Planos de saúde
- Unimed: 72,8%
- Sul América: 7,9%
- Bradesco: 5,2%
- Amil: 4,7%
- Nossa Saúde: 4,0%
- NotreDame Intermédica: 3,1%
- Paraná Clínicas: 1,0%
- Allianz: 0,6%
- Clinipan: 0,4%
- MedPrev: 0,3%
Parques
- Parque Barigui: 60,1%
- Jardim Botânico: 12,3%
- Parque Tanguá: 9,0%
- Passeio Público: 4,0%
- Parque São Lourenço: 2,9%
- Parque Tingui: 2,9%
- Parque Passaúna: 2,3%
- Parque Bacacheri: 2,0%
- Bosque Alemão: 1,7%
- Parque Náutico: 1,6%
- Bosque Zaninelli: 1,2%
Academias
- Smartfit: 45,4%
- PHD: 11,5%
- Bluefit: 11,0%
- Cia Athletica: 2,6%
- Bodytech: 1,6% Nota: Outras marcas somaram o restante dos votos pulverizados.
Supermercados
- Festval: 35,0%
- Condor: 30,9%
- Muffato: 8,4%
- Jacomar: 7,2%
- Angeloni: 5,1%
- Carrefour: 3,5%
- Ítalo: 2,3%
- Scolão: 1,0%
- Assaí: 0,7%
- Casa Fiesta: 0,7%
- Sam’s Club: 0,2%
Times de Futebol
- Coritiba: 33,2%
- Athletico PR: 30,1%
- Corinthians: 6,6%
- Paraná Clube: 6,2%
- Flamengo: 5,2%
- Palmeiras: 4,3%
- Grêmio: 3,6%
- Internacional: 2,6%
- São Paulo: 2,5%
- Santos: 2,1%
- Cruzeiro: 1,3%
- Botafogo: 1,0%
- Vasco: 0,7%
- Fluminense: 0,6%
Casas de Apostas
- Betano: 31,0%
- Bet 365: 27,4%
- Reals Bet: 9,9%
- KTO: 6,6%
- Super Bet: 4,8%
- Stake: 3,6%
- Viva Sorte: 3,3%
- Novi Bet: 2,1%
- Betboom: 2,1% Outras marcas somaram 24,1%.
Farmácias
- Nissei: 27,4%
- Droga Raia: 24,1%
- Panvel: 14,7%
- Preço Popular: 9,1%
- UniPreço: 7,0%
- Morifarma: 4,1%
- Pague Menos: 3,0%
- Hiperfarma: 2,5%
- Farmais: 1,6%
- Drogarias Pacheco: 1,4%
- Maxifarma: 1,2%
- Farmatotal: 1,1%
- CallFarma: 0,7%
Shopping Centers
- Park Shopping Barigui: 25,4%
- Palladium: 16,3%
- Mueller: 16,3%
- Jockey Plaza: 14,2%
- Pátio Batel: 6,4%
- Shopping Curitiba: 6,1%
- Shopping São José: 6,1%
- Shopping Estação: 4,9%
- Shopping Cidade: 1,0%
- Jardim das Américas: 1,0%
- Boulevard: 0,3%
Automóveis
- Volkswagen: 22,8%
- Renault: 11,2%
- Chevrolet: 8,4%
- Fiat: 8,0%
- BMW: 7,7%
- Honda: 6,8%
- Toyota: 5,3%
- Porsche: 5,1%
- Ford: 4,4%
- Audi: 4,4%
- BYD: 3,2%
- Hyundai: 3,2%
- Ferrari: 1,7%
- Mitsubishi: 0,4%
Metodologia da Pesquisa
- Amostra: 1603 entrevistados acima de 16 anos
- Período: 14 de outubro a 28 de novembro de 2025
- Confiança: 95% com margem de erro de 2,4%
- Realização: Alunos de Administração, Economia e Publicidade da FAE Centro Universitário