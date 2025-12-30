As preferidas

Top Curitiba 2025: pesquisa revela as marcas mais lembradas da cidade

Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 30/12/25 20h08
Pesquisa feita pela FAE aponta TOP Curitiba 2025. Foto: Reproduções Google Maps / Atila Alberti

O que define a preferência do consumidor de Curitiba em 2025? Uma nova edição da pesquisa Top Curitiba, realizada por estudantes e professores da FAE Centro Universitário, traz as respostas. O levantamento estatístico, conduzido entre outubro e novembro de 2025, ouviu mais de 1,6 mil pessoas para mapear a força das marcas em nove categorias essenciais, desde saúde e lazer até o setor automotivo e de apostas.

Com uma margem de erro de apenas 2,4%, o estudo revela um cenário de lideranças consolidadas e disputas acirradas. “A pesquisa buscou descobrir qual a marca vem à cabeça do morador quando ele pensa em determinado produto ou serviço”, diz o documento com o resultado do estudo. O perfil do público ouvido reflete a demografia local, sendo composto majoritariamente por moradores de Curitiba (73,5%) e da Região Metropolitana.

“A pesquisa desse ano mostrou a consolidação de algumas, como Festval, Shopping Barigui e Nissei, que foram bi campeãs. Isso demostra como a gestão de uma marca promove a percepção dos consumidores”, disse o coordenador da pesquisa, professor Adriano Toledo. “Interessante destacar a importância do Parque Barigui para os curitibanos. É muito forte. É a nossa praia”, finalizou.

Ranking das campeãs: as marcas mais lembradas

Abaixo, organizamos os resultados das marcas que alcançaram o topo em suas respectivas categorias, ordenadas pela porcentagem de lembrança, da maior para a menor:

CategoriaMarca LíderPercentual de Lembrança
Plano de SaúdeUnimed72,8%
ParquesParque Barigui60,1%
AcademiasSmartfit45,4%
SupermercadosFestval35,0%
Time de FutebolCoritiba33,2%
Casas de ApostasBetano31,0%
FarmáciasNissei27,4%
Shopping CenterPark Shopping Barigui25,4%
AutomóveisVolkswagen22,8%

Comportamento do consumidor

Além do “Top of Mind”, a pesquisa identificou o que realmente pesa na hora da decisão de compra para o curitibano em cada setor.

Saúde e Bem-Estar – A Unimed sagrou-se a grande campeã absoluta da pesquisa, com 72,8% de lembrança. Para o curitibano, o fator decisivo em um plano de saúde é a facilidade para agendamento de consultas e exames. No setor de fitness, a Smartfit lidera com folga (45,4%). A estrutura física é o ponto mais valorizado pelos alunos.

Compras e Varejo – No setor de supermercados, o Festval consolidou sua liderança com 35%, seguido pelo Condor (30,9%). O consumidor local prioriza a variedade de produtos acima de qualquer propaganda. Já nos shoppings, o Park Shopping Barigui mantém o topo (25,4%), em um setor onde a segurança é o fator de escolha número um.

Esporte e Lazer – A disputa nos gramados reflete um equilíbrio técnico: o Coritiba aparece com 33,2% da preferência, seguido de perto pelo Athletico com 30,1%. No lazer ao ar livre, o carinho pelo Parque Barigui é evidente, sendo eleito o melhor parque por 60,1% dos respondentes, motivados principalmente pela natureza que o local proporciona.

Tradição Automotiva – A Volkswagen (22,8%) ainda é a marca mais ligada ao imaginário afetivo das gerações em Curitiba, superando a Renault (11,2%), que se beneficia de sua forte presença industrial na região metropolitana.

Rankings completos Top Curitiba!

Planos de saúde

  1. Unimed: 72,8%
  2. Sul América: 7,9%
  3. Bradesco: 5,2%
  4. Amil: 4,7%
  5. Nossa Saúde: 4,0%
  6. NotreDame Intermédica: 3,1%
  7. Paraná Clínicas: 1,0%
  8. Allianz: 0,6%
  9. Clinipan: 0,4%
  10. MedPrev: 0,3%

Parques

  1. Parque Barigui: 60,1%
  2. Jardim Botânico: 12,3%
  3. Parque Tanguá: 9,0%
  4. Passeio Público: 4,0%
  5. Parque São Lourenço: 2,9%
  6. Parque Tingui: 2,9%
  7. Parque Passaúna: 2,3%
  8. Parque Bacacheri: 2,0%
  9. Bosque Alemão: 1,7%
  10. Parque Náutico: 1,6%
  11. Bosque Zaninelli: 1,2%

Academias

  1. Smartfit: 45,4%
  2. PHD: 11,5%
  3. Bluefit: 11,0%
  4. Cia Athletica: 2,6%
  5. Bodytech: 1,6% Nota: Outras marcas somaram o restante dos votos pulverizados.

Supermercados

  1. Festval: 35,0%
  2. Condor: 30,9%
  3. Muffato: 8,4%
  4. Jacomar: 7,2%
  5. Angeloni: 5,1%
  6. Carrefour: 3,5%
  7. Ítalo: 2,3%
  8. Scolão: 1,0%
  9. Assaí: 0,7%
  10. Casa Fiesta: 0,7%
  11. Sam’s Club: 0,2%

Times de Futebol

  1. Coritiba: 33,2%
  2. Athletico PR: 30,1%
  3. Corinthians: 6,6%
  4. Paraná Clube: 6,2%
  5. Flamengo: 5,2%
  6. Palmeiras: 4,3%
  7. Grêmio: 3,6%
  8. Internacional: 2,6%
  9. São Paulo: 2,5%
  10. Santos: 2,1%
  11. Cruzeiro: 1,3%
  12. Botafogo: 1,0%
  13. Vasco: 0,7%
  14. Fluminense: 0,6%

Casas de Apostas

  1. Betano: 31,0%
  2. Bet 365: 27,4%
  3. Reals Bet: 9,9%
  4. KTO: 6,6%
  5. Super Bet: 4,8%
  6. Stake: 3,6%
  7. Viva Sorte: 3,3%
  8. Novi Bet: 2,1%
  9. Betboom: 2,1% Outras marcas somaram 24,1%.

Farmácias

  1. Nissei: 27,4%
  2. Droga Raia: 24,1%
  3. Panvel: 14,7%
  4. Preço Popular: 9,1%
  5. UniPreço: 7,0%
  6. Morifarma: 4,1%
  7. Pague Menos: 3,0%
  8. Hiperfarma: 2,5%
  9. Farmais: 1,6%
  10. Drogarias Pacheco: 1,4%
  11. Maxifarma: 1,2%
  12. Farmatotal: 1,1%
  13. CallFarma: 0,7%

Shopping Centers

  1. Park Shopping Barigui: 25,4%
  2. Palladium: 16,3%
  3. Mueller: 16,3%
  4. Jockey Plaza: 14,2%
  5. Pátio Batel: 6,4%
  6. Shopping Curitiba: 6,1%
  7. Shopping São José: 6,1%
  8. Shopping Estação: 4,9%
  9. Shopping Cidade: 1,0%
  10. Jardim das Américas: 1,0%
  11. Boulevard: 0,3%

Automóveis

  1. Volkswagen: 22,8%
  2. Renault: 11,2%
  3. Chevrolet: 8,4%
  4. Fiat: 8,0%
  5. BMW: 7,7%
  6. Honda: 6,8%
  7. Toyota: 5,3%
  8. Porsche: 5,1%
  9. Ford: 4,4%
  10. Audi: 4,4%
  11. BYD: 3,2%
  12. Hyundai: 3,2%
  13. Ferrari: 1,7%
  14. Mitsubishi: 0,4%

Metodologia da Pesquisa

  • Amostra: 1603 entrevistados acima de 16 anos
  • Período: 14 de outubro a 28 de novembro de 2025
  • Confiança: 95% com margem de erro de 2,4%
  • Realização: Alunos de Administração, Economia e Publicidade da FAE Centro Universitário
