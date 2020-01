Tirolesa, arco e flecha, escalada, ponte suspensa, bicicletas e outras atrações fazem parte do Acampamento de Férias do Shopping Mueller, que evento que permanece no piso L4 do shopping, em Curitiba, até o dia 2 de fevereiro.

continua depois da publicidade

+ Leia mais: Vale-compra de R$ 500? Cuidado, ‘oferta generosa’ de supermercado na internet é fake news

No local, crianças de quatro a 12 anos podem se divertir num circuito de atividades, brincadeiras e aventuras. O espaço conta também com uma área baby para crianças de até três anos.

O preço por criança é R$20 para o período de 30 minutos. E os pequenos que participarem da aventura podem refrescar com um geladinho do Tropical Banana, o Tubinho Tropical, com sabores variados.

Foto: Divulgação/Shopping Mueller

Acampamento de Férias no Mueller

Quando: de 14 de janeiro a 2 de fevereiro.

Onde: Shopping Mueller – Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico, Curitiba (PR)

Horário de funcionamento: De segunda a sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h

Preço: R$20 no local, para crianças de quatro a 12 anos

Mais informações: 41 3074-1000

*Colaborou Bruna Colmann.