Terreno vazio em Curitiba vai virar horta comunitária com espaço para 75 canteiros

Um terreno vago da Prefeitura de Curitiba no bairro Alto Boqueirão está prestes a se transformar em mais uma unidade do programa de agricultura urbana. A nova área produtiva prevê o cultivo de temperos, ervas medicinais, legumes, árvores frutíferas, colmeia de abelhas nativas e sem ferrão, além de sistema de compostagem de resíduos. Ela será implantada junto ao condomínio Campo Belo III, na Rua Iporã, até o fim do semestre.

Nesta quinta-feira (20), para tratar dos detalhes sobre o projeto, uma visita técnica reuniu no local representantes da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), da Administração Regional e dos moradores.

O síndico do condomínio, Edson Reis, disse que a comunidade está animada. “Está todo mundo querendo colocar a mão na massa. É bom para produzir e distribuir alimento e também tem o lado terapêutico de lidar com a natureza”, disse o líder comunitário.

Dezessete famílias já se cadastraram para participar e ainda há vagas para mais 13. Entre os interessados está a dona de casa Yauri Cristina Vallejo de Lopez. Venezuelana de El Tigre, perto do Brasil, ela mora no Alto Boqueirão há 4 anos. “A gente se criou na fazenda da minha avó, na Venezuela, e conhece tipos de plantas”, disse Yauri.

Nova horta comunitária em Curitiba vai ter espaço para 75 canteiros

Segundo o técnico agrícola Wilians dos Santos Silva, da SMSAN, o terreno tem 1.680 metros quadrados, o suficiente para o cultivo de 75 canteiros e pomar com árvores nativas, como citrus. Entre as fileiras de árvores, as famílias poderão cultivar feijão, milho, mandioca, abóbora e melancia, entre outros.

Todas as mudas serão repassadas pela Prefeitura, que vai começar a fazer a terraplanagem da área e, depois, a cerca. A seguir vem a preparação das famílias que desejarem participar da manutenção do espaço, por meio de oficinas. Depois de implantada a horta, a comunidade continuará recebendo suporte técnico da SMSAN durante um ano.