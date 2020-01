A mulher de 23 anos que estava internada no Hospital de Clínicas (HC) com suspeita de coronavírus recebeu alta na tarde de quarta-feira (29). Dos três casos suspeitos no Paraná, nenhum se confirmou.

Não há nenhum caso da doença no Brasil. O surto do novo coronavírus já registrou mais de 7,7 mil casos apenas na China, onde 170 pessoas morreram por causa do vírus, que já chegou a outros 18 países. Os dados são da manhã desta quinta-feira (30).

Moradora de Curitiba, a paciente esteve na China no começo de janeiro e no retorno apresentou sintomas da doença, como tosse e dificuldade respiratória. A jovem procurou terça-feira (28) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Boqueirão e logo foi transferida ao HC.

No hospital, ela passou por exames mais complexos e foi colocada em uma área de isolamento para internação e avaliação. Com os resultados dos exames definidos e a exclusão para o coronavírus, a mulher foi liberada para seguir o tratamento em casa.

Os outros caso descartados no Paraná foram de um homem que procurou o Hospital Santa Cruz também na terça-feira e do tripulante de um navio chinês no Porto de Paranaguá que não chegou a ser internado.

Como se prevenir do coronavírus

Lavar as mãos com frequência, ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento.

Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis e após lavar as mãos).