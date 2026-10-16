Temporal com granizo atinge Curitiba e região nesta sexta-feira

A tarde desta sexta-feira (16) foi marcada por um temporal rápido, mas forte o suficiente para provocar transtornos em Curitiba e em cidades da Região Metropolitana. Em poucos minutos, o céu escureceu e a chuva veio acompanhada de queda de granizo e fortes rajadas de vento, pegando moradores e motoristas de surpresa.

A tempestade atingiu diversos bairros da capital paranaense. A queda de pedra de gelo foi observada em regiões como Jardim Botânico, Centro, Bigorrilho, Batel e Alto da XV, onde também houve relatos de alagamentos em algumas vias. Em Pinhais, na RMC, o fenômeno também causou apreensão entre os moradores.

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As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros acompanham o impacto da tempestade na capital e na Região Metropolitana para o levantamento de eventuais estragos, quedas de árvores e pedidos de socorro.