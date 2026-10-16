Com duas frentes frias seguidas, temperaturas no Paraná podem voltar a 5°C

A sequência de tempestades e temporais que deixou o Paraná em estado de atenção começa a perder força, mas dá lugar ao frio fora de época. Uma massa de ar frio e seco avança sobre o estado a partir deste fim de semana, afastando a umidade e fazendo os termômetros despencarem.

A mudança no tempo será sentida logo no amanhecer de domingo (18), com impacto direto na rotina de quem mora na Região Metropolitana de Curitiba, nos Campos Gerais e no Centro-Sul.

Segundo a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a estabilidade no tempo vem acompanhada de uma queda brusca de temperatura. A passagem da nebulosidade abre espaço para um sistema de ar seco que limpa o céu, mas impede que o calor ganhe força durante o dia.

Com isso, as manhãs ficam geladas e as tardes registram menor amplitude térmica. Em cidades no Sul do estado, os termômetros podem marcar perto dos 5°C nas primeiras horas do dia. Já em Curitiba e Região Metropolitana, a mínima deve variar entre 8°C e 10°C, sem grandes elevações no decorrer da tarde.

Segunda onda reforça o frio prolongado

A previsão indica que uma segunda onda de ar frio, ainda mais ampla e intensa, deve ingressar no Paraná ao longo da próxima semana. Esse novo sistema de ar gélido vai reforçar a sensação de frio em pleno mês de outubro, mantendo o tempo seco, porém bastante gelado.

Em Curitiba, ao longo que a primeira onda de frio perde força e eleva as mínimas até os 18 ºC até a próxima sexta-feira (23), as temperaturas já devem cair no domingo (25). O dia pode amanhecer com termômetros próximos aos 11 ºC.