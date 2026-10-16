Nuvens coloridas aparecem em várias cidades do Paraná; entenda o fenômeno

Moradores de várias cidades do Paraná registraram nuvens atípicas no céu nesta sexta-feira (16). A população fotografou formações com tons coloridos e brilhantes, em um efeito visual muito parecido com o de um arco-íris. O registro foi feito em municípios como Curitiba, Campo Magro, Palmital, Maringá, Rebouças e Ponta Grossa.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) explica que o fenômeno meteorológico é conhecido como iridescência — ou nuvem iridescente — e é considerado raro.

Apesar de encantar pela beleza e pela diversidade de cores, a formação tem uma explicação técnica baseada na física e no clima. O meteorologista do Simepar Samuel Braun conta que a iridescência é a capacidade de determinados corpos de decompor a luz do Sol, gerando feixes coloridos.

Registro feito no bairro Barreirinha, em Curitiba. Foto: Stael Janz | Colaboração Simepar

No caso da atmosfera, o processo acontece quando a luz solar passa por nuvens formadas por gotículas de água muito pequenas e com tamanhos praticamente idênticos. Ao atravessar essa camada, a luz sofre um fenômeno chamado difração — ou seja, ela se espalha e se divide nas cores do espectro visível.

Ainda segundo o especialista do Simepar, esse tipo de colorido costuma ser observado com mais facilidade em nuvens finas e sem grande desenvolvimento vertical, onde as gotículas ficam distribuídas de maneira mais uniforme. Quando a posição do Sol favorece a iluminação no ângulo correto, o céu ganha contornos de pintura em diferentes regiões do estado.