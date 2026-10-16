Vinada Cultural muda de local e amplia opções gastronômicas

O fim de semana dos dias 7 e 8 de novembro reserva um encontro imperdível para quem ama a culinária curitibana. A tradicional Vinada Cultural está de volta e vai ocupar nesta edição a Praça da Espanha, no Bigorrilho, reunindo o famoso pão com vina e diversos outros pratos marcantes da cidade a partir de R$ 19, com entrada totalmente gratuita.

O evento ganha um tom ainda mais especial por ser a primeira edição realizada após a comemoração oficial da Vinada como Patrimônio Cultural Imaterial do Paraná, além de integrar o calendário oficial de eventos da capital e do estado.

Quem passar pelo local entre 11h e 19h vai encontrar uma variedade caprichada de cachorros-quentes, preparados por nomes conhecidos da cidade como Bar do Alemão, Green Dog, Cachorro Loko, Dogzera, Donas do Sabor, Essen Biergarten, Felipão Dogueira, Hot Dog Expresso Lovizotto, Neko e Scooby Dog.

Para quem prefere alternar os sabores, o cardápio vai muito além do dogão tradicional. A feira traz opções como pão com bolinho, carne de onça, costela assada, pieroguis e doces típicos como a torta Martha Rocha e churros. As receitas são assinadas por marcas como Burguer Bar, Délices de Sucre, Roberta Schwanke, Rosa Brasil, Pastel da Leti, Tadeu Rei do Pierogi, Toca do Churros, Velvet Bolos e Zappa Geleias.

Além da gastronomia, a programação traz intervenções artísticas e shows musicais sob curadoria de Nanna Mercury. O público poderá conferir de perto exposições de artes visuais assinadas por Michel Davis, Bolacha e Eloá Cruz, além do processo de criação de uma nova obra interativa que mistura grafismo e arte digital ao longo do fim de semana.

Foto: Divulgação / Nay Klym