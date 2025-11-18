Temporada do caranguejo começa em breve no Paraná; veja quando comprar (e vender)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A comercialização de caranguejo no Paraná será liberada em 1º de dezembro. Até lá, tanto comprar, quanto vender o crustáceo mais querido do estado é proibido. A medida garante que os animais se desenvolvam bem ao longo do ano, garantindo a continuidade da espécie caranguejo-açu. O período de defeso vai de 15 de março a 30 de novembro.

Para o coordenador do Setor de Fauna do escritório regional do IAT no Litoral, Rafael Galvão da Silva, o período de defeso contribui decisivamente para a reprodução do caranguejo, permitindo assim a exploração fora dessas datas, movimentando a economia e o turismo da região.

“Vale lembrar que o caranguejo manguezal tem uma importância muito grande para o Litoral paranaense, sendo ele um elo econômico, cultural e ambiental do Estado. Diversas comunidades dependem desse animal economicamente durante esse período do ano, por isso a temporada de captura artesanal da espécie”, afirmou.

É recomendável verificar com restaurantes e fornecedores locais sobre os dias e horários específicos de funcionamento e disponibilidade de caranguejo.

Restaurantes tradicionais já se preparam para mais uma temporada. o Bar do Edinho (Rua Paul Cezanne, 15), por exemplo, anunciou nesta terça-feira sua programação, com rodízio a R$ 119, mas com caranguejo, camarão, peixe, outras frituras e até panceta no rodízio.

Outras opções são a Toca do Caranguejo Vivo (Rua Francisco Nunes, 601), o Restaurante Albatroz (Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes, 2057), o Rei do Caranguejo (Av. Sete de Setembro, 2430) e o Rancho Torres (Av. Comendador Franco, 4422 – Jardim das Américas)