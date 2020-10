O tempo vai virar em Curitiba a partir do fim da tarde desta quinta-feira (29), segundo o Simepar. Após dias de calor intenso e seca, as chuvas voltam para a capital a partir das 20h, podendo, inclusive, ocorrer ventos fortes e temporal em Curitiba. A chuva é importante para amenizar a seca. Caso isso não ocorra, os rodízios podem ficar mais intensos na capital.

Segundo o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, a expectativa para a grande Curitiba é de um dia bastante quente, com máxima de 28ºC. “Um forte calor associado ao avanço de um sistema de baixa pressão que favorece as condições pra chuva, principalmente durante o final da tarde e início da noite. Não descartamos a ocorrência de temporal e um vento mais forte em Curitiba”, explicou o meteorologista.

Na sexta-feira as temperaturas ficam bem mais amenas, novamente com ocorrência de chuva. “Na sexta-feira as temperaturas ficam em torno dos 17ºC graus, com condições de chuva também para o final de semana”, avisou o meteorologista.

E no litoral?

Segundo o meteorologista a condição para a região litorânea do Paraná é bem semelhante. “A máxima prevista nesta quinta-feira gira em torno dos 30ºC com condições de chuva também para o início da noite, com intensidade nas primeiras pancadas. Na sexta-feira o tempo segue instável, com vento predominante do oceano”, explicou Braun.

