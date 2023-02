O tempo em Curitiba e região deve seguir encalorado nesta terça-feira (7). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol aparece, mas ainda há risco de chuva localizada no período da tarde. As chuvas devem ser de curta duração.

De acordo com a previsão, nesta terça, as temperaturas máximas previstas para a capital devem girar em torno dos 25º C. As mínimas devem ficar perto dos 16º C.

O risco de chuva, segundo o Simepar, está relacionado com o calor e a umidade, que contribuem para a formação de nuvens. No geral, todo o Paraná deve manter a tendência de algumas chuvas características do forte aquecimento.

O Simepar informa que, em algumas cidades do estado, as temperaturas devem passar dos 30°C, principalmente na região Oeste.

Litoral

Nas praias, o calor também permanece nesta terça-feira. Assim com o em Curitiba, no Litoral há risco de chuvas rápidas à tarde, mas o sol aparece. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a máxima prevista é de 27º C. Já a mínima gira em torno dos 20º C.