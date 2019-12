Curitiba volta a ter chuva nesta sexta-feira (20), segundo previsão do Instituto Tecnológico Simepar. Apesar de o sol dar as caras timidamente nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, o tempo promete ser de chuva no decorrer do dia. A previsão aponta precipitações a partir do meio dia e assim deve seguir ao longo do final de semana.

continua depois da publicidade

+Viu essa? Greca sanciona lei que proíbe rojões com barulho em Curitiba!

As temperaturas na capital ficam entre os 16 e 28 graus e o nível de chuva pode alcançar os 8,8 milímetros nesta sexta-feira.

Para este sábado (21) a previsão aponta mais chuva para a capital, com previsão de ao menos 25 milímetros e temperaturas entre os 18 e 28 graus.

No domingo (22) a previsão aponta ainda mais chuva para Curitiba. São previstos 26 milímetros e temperaturas entre os 18 e 23 graus.

O sol deve voltar a aparecer com firmeza em Curitiba apenas a partir de terça-feira (24), véspera de Natal.

+Muita grana! TCE determina que prefeitura não pague empresa que tocava obras na Linha Verde

Como fica o tempo no litoral do Paraná?

Quem for pegar a estrada para curtir os próximos dias à beira mar vai enfrentar tempo igualmente chuvoso, mas com altas temperaturas. Em Guaratuba, por exemplo, sábado e domingo terão chuva, mas com temperaturas entre s 22 e 32 graus.

E no interior?

Em Londrina, na região norte do Paraná, o tempo segue também, com chuva e altas temperaturas até pelo menos terça-feira. Neste período as temperaturas ficam entre os 17 e 30 graus.