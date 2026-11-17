A previsão do tempo para Curitiba nesta quarta-feira (18) indica um dia com céu predominantemente nublado e temperaturas amenas. O tempo em Curitiba apresentará máxima de 27,2ºC e mínima de 18,4ºC, com sensação térmica podendo chegar a 28,7ºC nos horários mais quentes do dia.

A umidade relativa do ar ficará em torno de 71% durante o período diurno, elevando-se para 92% durante a noite. Durante o dia, o tempo em Curitiba será marcado por nebulosidade elevada, com cobertura de nuvens atingindo 99%.

Os ventos soprarão de norte-noroeste a uma velocidade de 8 km/h, com rajadas que podem alcançar 19 km/h. A probabilidade de precipitação é de 20%, com possibilidade de acumular até 0,22 mm de chuva.

Há risco de tempestades em Curitiba?

Segundo a previsão do tempo para Curitiba, há 70% de probabilidade de ocorrência de trovoadas durante o período diurno. O índice ultravioleta (UV) está classificado em nível 5, considerado moderado, recomendando-se o uso de protetor solar para quem for realizar atividades ao ar livre entre 10h e 16h. À noite, o céu permanecerá encoberto com cobertura de nuvens de 100%.

No período noturno, as condições climáticas indicam céu totalmente nublado, com ventos mais calmos vindos de nor-nordeste a 6 km/h e rajadas de até 14 km/h. A probabilidade de chuva reduz para 15%, com possibilidade de precipitação mínima de 0,02 mm. A probabilidade de trovoadas diminui para 30% durante a noite.

O nascer do sol está previsto para as 5h19 e o pôr do sol ocorrerá às 18h44, proporcionando aproximadamente 13 horas e 25 minutos de luz natural. Os curitibanos devem ficar atentos às mudanças nas condições meteorológicas ao longo do dia, especialmente no período da tarde quando há maior probabilidade de tempestades.