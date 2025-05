Previsão do tempo: Curitiba vai ter terça-feira nublada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo para Curitiba nesta terça-feira (13) indica um dia com muitas nuvens e temperaturas amenas. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê que a temperatura mínima será de 12°C e a máxima chegará aos 21°C, mantendo-se estável ao longo do dia.

Pela manhã, os curitibanos podem esperar um céu com muitas nuvens e presença de névoa úmida. A umidade relativa do ar variará entre 55% e 90%, tornando o ambiente mais úmido. Os ventos serão fracos, predominantemente vindos das direções leste e sudeste.

No período da tarde, o cenário meteorológico não deve sofrer grandes alterações. O céu permanecerá com muitas nuvens, mas a névoa úmida tende a se dissipar. Os ventos continuarão fracos, mudando ligeiramente de direção para leste-oeste.

À noite, a previsão mantém o padrão de muitas nuvens no céu da capital paranaense. As temperaturas devem cair gradualmente, aproximando-se da mínima prevista. É importante ressaltar que o sol nascerá às 06h46 e se porá às 17h42, caracterizando um dia típico de outono na região.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é recomendável estar preparado para um dia nublado e com possibilidade de garoa ocasional. Apesar da ausência de alertas climáticos para a região, é sempre prudente acompanhar as atualizações da previsão do tempo em Curitiba, especialmente para quem depende das condições meteorológicas em suas atividades diárias.