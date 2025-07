Previsão do tempo para Curitiba tem mínima de 10ºC nesta terça (22)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo para Curitiba nesta terça-feira (22) indica um dia típico de inverno na capital paranaense. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu claro durante a maior parte do dia, com poucas nuvens pela manhã.

As temperaturas devem variar entre 10°C e 24°C, com tendência de ligeira elevação ao longo do dia. A umidade relativa do ar ficará entre 25% e 70%, caracterizando um dia seco. Os ventos serão predominantemente fracos, soprando de oeste-noroeste pela manhã, mudando para sudoeste-sul à tarde e sudeste-sul à noite.

O sol nascerá às 7h01 e se porá às 17h47, proporcionando cerca de 10 horas e 46 minutos de luz natural. Apesar do dia ensolarado, recomenda-se que os curitibanos se protejam do frio, especialmente nas primeiras horas da manhã, quando as temperaturas estarão mais baixas.

Para quem planeja atividades ao ar livre, o clima em Curitiba será favorável, mas é importante lembrar-se de usar protetor solar e manter-se hidratado, mesmo com as temperaturas amenas.