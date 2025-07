Kombi bate em retroescavadeira e deixa um ferido em Curitiba

O motorista de uma Kombi ficou ferido após bater contra uma retroescavadeira usada em uma obra no bairro Cajuru, em Curitiba, nesta segunda-feira (21). O acidente ocorreu por volta de 12h20.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, a retroescavadeira pertence a empresa O Betacem, contratada por meio de licitação para a execução das obras do novo BRT Leste-Oeste. O acidente ocorreu na Rua Engenheiro Costa Barros.

De acordo com a prefeitura, o motorista da Kombi foi encaminhado ao hospital com a suspeita de um fratura em uma das pernas. Em nota, o município afirmou que as causas do acidente estão sendo apuradas.