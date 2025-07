Com gastronomia de qualidade, espaço kids, música ao vivo e clima acolhedor, o Sheep Gastrobar oferece uma experiência completa para seus clientes

Conforto, boa comida, drinks caprichados e música de qualidade para curtir com amigos, família ou colegas de trabalho: essa é a proposta do Sheep Gastrobar, recém-inaugurado na Rua Itupava. Voltado a quem valoriza boa companhia e momentos de conexão, o espaço se destaca como o melhor gastrobar em Curitiba para grupos que buscam experiências completas.

Com funcionamento noturno durante a semana e também com almoço aos sábados e domingos, o Sheep reúne três pilares fundamentais: gastronomia de alto padrão, acolhimento para diferentes públicos — incluindo crianças — e curadoria musical voltada ao bem-estar. Tudo isso com estrutura planejada para receber eventos corporativos, confraternizações e encontros casuais.

Entre os diferenciais, o espaço kids seguro e bem estruturado chama a atenção de pais e mães que não querem abrir mão de bons momentos gastronômicos mesmo com os filhos por perto. Além disso, o Sheep é pet friendly, o que torna o local ainda mais inclusivo e convidativo para diversos perfis de público.

Gastronomia caprichada e drinks para todos os gostos

O cardápio do Sheep combina diversidade, qualidade e porções fartas. Entre as opções, há entradas, porções, pizzas, saladas, massas, hambúrgueres, carnes e sobremesas, além da feijoada servida aos sábados.

Para acompanhar, o destaque fica por conta dos drinks, como Tropical Gin, Negroni e Moscow Mule. Na carta de bebidas, as seleções também incluem cervejas, chopes e destilados variados. Quem prefere algo mais leve encontra também sucos, refrigerantes e drinks não alcoólicos.

Conforto, música ao vivo e clima acolhedor

O Sheep funciona com três ambientes integrados e decoração exclusiva. A música ao vivo é outro atrativo: sempre em formato acústico, com repertório selecionado para embalar as noites sem atrapalhar a conversa — ideal para quem quer aproveitar o momento com leveza e boa energia.

A casa também conta com o projeto Business Hub, que promove ativações em parceria com empresas e transforma o ambiente em ponto de encontro para negócios corporativos.

Serviço

Sheep Gastrobar

Rua Itupava, 1130 – Alto da XV, Curitiba/PR

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 18h às 00h; sábado, das 12h às 00h; e domingo, das 12h às 17h.

WhatsApp para reservas: (41) 99799-0888

Instagram: @sheepgastrobar