Previsão do tempo em Curitiba: chuva e trovoadas isoladas nesta quinta

A piazada curitibana vai precisar andar com guarda-chuva na mão nesta quinta-feira (05). A previsão do tempo para a capital paranaense aponta um dia de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante as 24 horas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou que os termômetros vão marcar entre 16°C e 25°C, com a umidade do ar variando de 60% até 100%. Ou seja, um dia úmido e com garoa típica que deixa os curitibanos reclamando.

Pela manhã, o céu já amanhece nublado com chances de chuva. Os ventos sopram de norte a noroeste, mas sem muita força. À tarde, o cenário não muda muito: continuam as nuvens carregadas e as pancadas de chuva. A única diferença é que os ventos mudam ligeiramente de direção, variando de sul a norte.

À noite, a mesma toada. Muitas nuvens, pancadas de chuva e aquelas trovoadas isoladas que sempre assustam. Os ventos voltam a soprar de norte a noroeste, mantendo-se fracos.

Vale lembrar que, mesmo com a chuva toda, as temperaturas máximas não caem, enquanto as mínimas até sobem um pouquinho. O sol aparece às 06h58 e vai embora às 17h35, naquele ritmo característico do outono curitibano.