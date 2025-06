Santuário de Curitiba conserva mais de 120 relíquias de santos

Em um ambiente de fé e devoção, no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus da Santas Chagas, em Curitiba, está um dos acervos religiosos mais significativos do Brasil: as relíquias da Associação Evangelizar É Preciso.

A instituição sem fins lucrativos, fundada em 2005 pelo Padre Reginaldo Manzotti para promover a evangelização pelos meios de comunicação, já conta com 123 itens que conectam os fiéis à história da Igreja e às vidas de santos e beatos. Mas o que são relíquias e por que exercem tamanho fascínio sobre os cristãos?

O que são relíquias e por que são importantes?

Relíquias são objetos ligados a santos e beatos, preservados para veneração. Seu significado espiritual remonta às primeiras décadas do cristianismo, quando fiéis passaram a guardar restos mortais ou pertences de martirizados por sua fé. Segundo a tradição, a primeira relíquia foi composta por ossos e cabelos de São Policarpo, bispo e discípulo de São João, queimado vivo no século II.

Na tradição católica, as relíquias são classificadas em três graus. As de primeira classe são partes do corpo do santo, como ossos, cabelos, carne ou sangue. As de segunda classe são objetos pessoais do santo, como roupas, bastões ou pedaços do caixão. Já as de terceira classe são tecidos ou objetos que tocaram uma relíquia de primeiro grau.

De acordo com o missionário da Obra Evangelizar, especialista no tema, Ironi Spuldaro, “onde está a relíquia de um santo, aí está o Evangelho vivo. Aquela pessoa só se tornou santa porque viveu uma alta medida de fé. A relíquia nos reporta sempre a Jesus”, diz.

O acervo da Associação Evangelizar É Preciso

No Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, na capital paranaense, as relíquias estão guardadas de maneira segura e são expostas em datas especiais. A intenção da Evangelizar é transferir o acervo para a “Sala dos Milagres” e o “Museu da Evangelizar”, do Centro de Evangelização da Obra, que será construído em Piraquara, na RMC, permitindo que os fiéis possam ter acesso às peças.

O interesse em reunir um acervo tão expressivo surgiu em 2014, quando o Padre Reginaldo Manzotti e membros da Obra visitaram a Capela das Relíquias no Vaticano. Inspirados pela devoção dos peregrinos, eles decidiram iniciar o processo de solicitação de relíquias a instituições que as dispersam pelo mundo. Desde então, a coleção cresceu, reunindo itens de santos, beatos e de locais sagrados, como a Terra Santa e lugares de aparições marianas.

Segundo Ironi Spuldaro, a Associação tem um papel fundamental na preservação dessas relíquias, garantindo que sejam tratadas com o respeito devido. “Quem tem uma relíquia se torna guardião dela. Hoje, vemos muitas pessoas banalizando e até comercializando essas peças, o que é um sacrilégio. Por isso, nosso compromisso é cuidar destes itens com zelo e amor”, reforça.

A conservação segue padrões rigorosos, especialmente para relíquias de primeiro grau, que exigem um ambiente adequado de temperatura e umidade. A equipe responsável é treinada para garantir que esses fragmentos de história e espiritualidade permaneçam intactos para as futuras gerações.

Relíquias como fonte de inspiração

Para os fiéis, venerar uma relíquia é muito mais do que contemplar um objeto histórico; é um ato de fé que os aproxima de Deus. “Conhecendo a vida dos santos, certamente se reportarão a Jesus e encontrarão n’Ele a graça que tanto precisam“, defende Spuldaro, que também é fundador da Missão Há Poder de Deus. Ele conta que muitos testemunhos de graças alcançadas por meio da intercessão das relíquias reforçam sua importância na vida dos fiéis.

Segundo o missionário, durante uma das edições do evento 24 horas de Oração, promovido anualmente pela Obra Evangelizar, uma enfermeira que acompanhava uma criança em coma buscou auxílio espiritual no Santuário. Desenganado pelos médicos, o menino teve seus aparelhos desligados, mas, após a oração e o toque nas relíquias de Santa Gemma Galgani e Elena Guerra, recuperou-se milagrosamente.

Outro episódio impactante envolveu um sacerdote que enfrentava uma grave crise ministerial e chegou a cogitar o suicídio. Durante o evento 24 Horas de Oração, ele recebeu a bênção com a estola de São Padre Pio e sentiu um profundo chamado à renovação espiritual. Quinze dias depois, ao vestir a estola, experimentou uma libertação completa da angústia e do desespero. Hoje, ele é um fervoroso devoto de São Padre Pio e segue firme em seu sacerdócio, testemunhando a transformação que viveu.

Relíquia do Padroeiro da Internet, Carlo Acutis

O acervo da Obra Evangelizar também inclui uma relíquia do italiano Beato Carlo Acutis, o Padroeiro da Internet, que será canonizado em 2025 por um milagre ocorrido no Brasil em 2019. O Vaticano reconheceu e creditou a Carlo a cura de uma criança do Mato Grosso do Sul que estava doente e se recuperou após tocar uma roupa que tinha o sangue do italiano. No Santuário de Curitiba (PR), jovens que tiveram contato com a relíquia do Beato Carlo Acutis relatam conversões profundas, segundo Spuldaro. Muitos deles, inspirados pelo testemunho do jovem beato, que faleceu aos 15 anos de leucemia, decidiram se engajar na vida da Igreja e participar de retiros espirituais, fortalecendo sua fé e compromisso com Deus.

O acervo de relíquias da Evangelizar É Preciso se junta a outros locais de destaque no mundo católico, como o Vaticano e Fátima. Em 2020, Fortaleza também se tornou referência com um espaço dedicado a essas preciosidades espirituais.

Santos cujas relíquias fazem parte do acervo da Associação Evangelizar

Gemma Galgani: mística italiana que teve visões e experimentou os estigmas de Cristo. Sua vida foi marcada por grande sofrimento, mas ela aceitou com serenidade, unindo-se à Paixão de Cristo.

Relíquias: duas partes do corpo da freira e a cruz passionista.

Padre Pio: ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos aos 15 anos. Em 20 de setembro de 1918, durante um momento de oração, ele passou por uma experiência transformadora: recebeu os estigmas, as feridas que se assemelhavam às de Cristo na cruz. Este acontecimento notável atraiu a atenção de muitos, fazendo de Pio uma personalidade cativante. Embora algumas autoridades da Igreja tivessem questionado e demonstrado ceticismo, ele prosseguiu com seu ministério. Além de sua missão espiritual, tinha preocupação com os enfermos e necessitados. Fundou em 1956 a Casa Alívio do Sofrimento, um hospital destinado ao atendimento dos mais pobres e marginalizados.

Relíquias: são 7 relíquias, dentre elas fios de cabelo e algumas vestes.

Santa Faustina: religiosa polonesa e mística, conhecida como a apóstola da Divina Misericórdia. Suas visões de Cristo inspiraram o culto à Divina Misericórdia. Foi canonizada em 2000.

Relíquias: são duas; uma é fragmento do osso e a outra é tecido tocado nos ossos.

Carlo Acutis: jovem italiano conhecido pelo uso da Internet para evangelizar. Criou um site documentando milagres eucarísticos. Morreu de leucemia aos 15 anos e é considerado padroeiro da internet.

Relíquias: são 4 no total, dentre elas fios de cabelo e fragmento de tecido colocado sobre o corpo.

Elena Guerra: fundadora das Oblatas do Espírito Santo, Elena promoveu a devoção ao Espírito Santo no final do século XIX, incentivando o Papa Leão XIII a escrever sobre o tema.

Relíquias: duas partes do corpo e uma parte da veste, sendo 3 no total.