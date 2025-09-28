Previsão do tempo em Curitiba: Céu nublado e temperaturas amenas para segunda-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo para Curitiba nesta segunda-feira (29/09) indica um dia predominantemente nublado, com temperaturas amenas e sensação de abafamento devido à elevada umidade relativa do ar. O céu deve permanecer encoberto ao longo de todo o dia, limitando a incidência direta de sol.

As temperaturas devem variar entre 15°C, mínima registrada nas primeiras horas da manhã, e 22°C, máxima prevista para o período da tarde. Apesar do predomínio de nuvens, a probabilidade de chuva durante o dia é baixa, garantindo condições razoáveis para atividades externas.

À noite, no entanto, a chance de precipitação aumenta, podendo ocorrer uma garoa leve. Existe também uma pequena possibilidade de trovoadas, com probabilidade estimada em 10%. Os ventos terão velocidade média de 13 km/h durante o dia, com rajadas que podem atingir 24 km/h, diminuindo levemente à noite para 11 km/h, com rajadas de até 21 km/h.

Mesmo com o céu nublado, o índice UV permanece alto, o que exige atenção de quem pretende permanecer ao ar livre. É recomendada a utilização de protetor solar, chapéus e roupas adequadas para proteção contra os raios solares.

No geral, as temperaturas amenas e a baixa probabilidade de chuva durante o dia proporcionam condições relativamente agradáveis para curitibanos e visitantes aproveitarem atividades externas, passeios e caminhadas na cidade, mesmo sob o céu encoberto.