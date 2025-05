Previsão para Colombo: como fica o tempo neste sábado (17)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Previsão do Tempo

Os moradores de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), terão um sábado (17) de contrastes climáticos. O dia reserva uma ‘dança de temperaturas’ que vão dos 12°C aos 25°C, apresentando diferentes condições ao longo das horas.

A manhã começa com nevoeiro e muitas nuvens dominando a paisagem da cidade. A visibilidade reduzida e a alta umidade do ar, que pode chegar a 100%, criam atmosfera típica de outono. Os ventos sopram de norte-noroeste, sem grande intensidade.

Com o avançar das horas, o cenário se transforma. À tarde, Colombo ganha um respiro com o céu apresentando apenas algumas nuvens esparsas. É quando os ventos mudam para nordeste-leste, mantendo-se fracos, mas suficientes para criar condições mais favoráveis para quem planeja atividades externas.

A noite segue o padrão da tarde, com céu predominantemente limpo e poucas nuvens. Os ventos retornam para a direção norte-nordeste, sem ganhar força. O sol, que nascerá às 06h48, despede-se às 17h40, marcando a duração característica dos dias de outono na região.

Para aproveitar bem o sábado em Colombo, a recomendação é clara: esteja preparado para as oscilações térmicas. Tenha sempre um agasalho à mão para as horas mais frescas da manhã e da noite, quando os termômetros registram as temperaturas mais baixas.