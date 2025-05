Previsão do tempo para Colombo: quarta tem chance de chuva isolada

A previsão do tempo para Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), nesta quarta-feira (14), indica um dia com variações climáticas significativas. Os moradores da cidade devem se preparar para diferentes condições ao longo do dia, com a possibilidade de chuva isolada no período noturno.

Pela manhã, o cenário será de poucas nuvens com a presença de nevoeiro ou névoa úmida. As temperaturas estarão amenas, com mínima de 11°C e máxima de 22°C. Os ventos soprarão de leste a sudeste, com intensidade fraca. A umidade relativa do ar variará entre 50% e 100%.

No período da tarde, o tempo permanecerá com poucas nuvens, mantendo as mesmas temperaturas da manhã. A direção do vento mudará ligeiramente, soprando de leste a oeste, ainda com intensidade fraca. É importante ressaltar que a temperatura máxima tende a uma ligeira elevação ao longo do dia.

À noite, o cenário meteorológico sofrerá alterações mais significativas. A previsão indica muitas nuvens com chuva isolada. Os ventos mudarão para a direção leste-nordeste, permanecendo fracos. As temperaturas se manterão estáveis, com a mínima ainda em 11°C.

Vale lembrar que Colombo está na estação do outono, o que explica as variações climáticas ao longo do dia. O sol nascerá às 06h46 e se porá às 17h42, proporcionando aproximadamente 11 horas de luz natural.

Recomenda-se aos moradores e visitantes de Colombo que estejam preparados para as mudanças no tempo, especialmente para a possibilidade de chuva no período noturno. É aconselhável levar um guarda-chuva ou capa de chuva ao sair de casa, principalmente para compromissos noturnos.