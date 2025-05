Tempo em Curitiba: veja previsão para esta quarta-feira (14)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Previsão do Tempo

A previsão do tempo para Curitiba nesta quarta-feira (14) indica um dia de céu predominantemente limpo e temperaturas amenas. O clima em Curitiba se manterá estável ao longo do dia, com poucas variações nas condições meteorológicas.

Pela manhã, os curitibanos podem esperar poucas nuvens com a presença de nevoeiro ou névoa úmida. À tarde e à noite, o céu permanecerá com poucas nuvens, proporcionando um dia agradável na capital paranaense.

As temperaturas oscilarão entre a mínima de 14°C e a máxima de 22°C, mantendo-se estáveis em relação aos dias anteriores. A umidade relativa do ar variará entre 50% e 90%, típica para esta época do outono.

Os ventos soprarão de leste a nordeste durante o dia, mudando para leste a oeste no período noturno, todos com intensidade fraca. O sol nascerá às 6h47 e se porá às 17h42, marcando um dia típico de outono na região.

Não há alertas climáticos para Curitiba nesta quarta-feira. Recomenda-se aos moradores e visitantes que aproveitem o dia agradável, mas estejam preparados para as variações de temperatura características da estação.