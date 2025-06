Previsão do tempo em Colombo: sexta-feira vai ser chuvosa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A piazada de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), vai precisar levar guarda-chuva amanhã. A sexta-feira (06) promete ser daquelas de fazer qualquer um querer ficar embaixo das cobertas. O dia será marcado por muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã e tarde, com uma trégua à noite, quando o céu deve abrir um pouco.

Os termômetros não vão subir muito. A temperatura mínima fica nos 13°C, enquanto a máxima não passa dos 17°C. Um friozinho típico de outono, com umidade que não dá trégua – entre 80% e 100%. Os ventos sopram fracos de leste-nordeste durante o dia, mudando para nordeste-leste à noite.

Para quem precisa circular pela região metropolitana de Curitiba, a dica é clara: saia preparado. Guarda-chuva e casaco são itens obrigatórios, principalmente durante o dia. O sol, que anda meio tímido nessa época, aparece às 6h58 e se despede às 17h35.

A tendência para os próximos dias não é das melhores. As máximas devem cair ainda mais, enquanto as mínimas se mantêm estáveis. Quem planeja atividades ao ar livre no fim de semana deve ficar de olho nas atualizações da previsão.