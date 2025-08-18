Tempo em Colombo: confira previsão desta terça-feira (19)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo para esta terça-feira (19) indica um dia predominantemente nublado, com temperaturas variando entre 12°C e 20°C. O clima em Colombo permanecerá estável, sem grandes alterações em relação aos dias anteriores.

Durante o dia, a cobertura de nuvens será de 100%, resultando em um céu completamente encoberto. A umidade relativa do ar ficará em torno de 78%, tornando o ambiente um pouco úmido. Os ventos soprarão do leste-nordeste com velocidade média de 16 km/h, podendo atingir rajadas de até 29 km/h.

Apesar do tempo nublado, a probabilidade de chuva é baixa, apenas 10%, tanto durante o dia quanto à noite. O índice UV estará em 2, considerado baixo, mas ainda assim é recomendável o uso de protetor solar para quem for se expor ao sol por longos períodos.

À noite, as condições meteorológicas em Colombo permanecerão semelhantes, com céu nublado e umidade relativa do ar aumentando para 96%. Os ventos diminuirão levemente, com velocidade média de 13 km/h e rajadas de até 21 km/h.

A sensação térmica máxima poderá chegar a 25°C durante o dia, enquanto a mínima, durante a madrugada, ficará próxima aos 11°C. O nascer do sol está previsto para as 06h40, e o pôr do sol ocorrerá às 17h59.

Para os observadores do céu noturno, a lua estará na fase minguante, com o nascer da lua previsto para as 03h55 e o pôr da lua às 14h24. Esta fase lunar é ideal para atividades que requerem diminuição, como podas de plantas ou cortes de cabelo, segundo algumas crenças populares.

Fique atento à previsão do tempo em Colombo e programe suas atividades de acordo com as condições meteorológicas previstas para esta terça-feira. Lembre-se de se agasalhar adequadamente, especialmente nas primeiras horas da manhã e à noite, quando as temperaturas estarão mais baixas.