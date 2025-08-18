Quatro estações-tubo são desativadas a partir de quarta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mais quatro estações-tubo de Curitiba serão totalmente desativadas a partir desta quarta-feira (20) até o dia 2 de setembro. O fechamento faz parte do programa da Urbs que está revitalizando 69 estações-tubo pela cidade, com previsão de conclusão em outubro de 2025.

Veja quais são as estações afetadas e onde você pode embarcar durante esse período:

• Estação-tubo Lindóia (sentido Portão): use as estações Marumby ou Antero de Quental como alternativa

• Estação-tubo Roberto Hauer (sentido Centro): opte pelas estações Padua Fleury ou Marechal Floriano

• Estação-tubo TRE (sentido Boqueirão): embarque nas estações João V.Seiler ou Parolin

• Estação-tubo Wenceslau Braz (sentido Hauer): utilize o terminal Portão ou a estação Dom Ático

As linhas afetadas são a 500 (Ligeirão Boqueirão), 502 (Circular Sul – horário), 503 (Boqueirão) e 602 (Circular Sul – anti-horário).

O projeto de modernização inclui a substituição de elementos estruturais metálicos do piso que apresentam excesso de corrosão, troca do piso naval e borrachas, além da realocação das catracas de entrada para melhorar a acessibilidade. O objetivo é deixar as estações bem mais confortáveis para quem usa o transporte público diariamente.

Vale lembrar que esse novo pacote de reformas complementa o trabalho que já foi feito entre 2022 e 2024, quando 203 estações-tubo foram revitalizadas pela cidade. Durante as obras, fique super atento às sinalizações! A Urbs está colocando cartazes informativos dentro dos ônibus para orientar os passageiros sobre as mudanças temporárias.