Revitalização

Quatro estações-tubo são desativadas a partir de quarta

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 18/08/25 17h17
Estação-tubo em reforma
Foto: José Fernando Ogura/SECOM

Mais quatro estações-tubo de Curitiba serão totalmente desativadas a partir desta quarta-feira (20) até o dia 2 de setembro. O fechamento faz parte do programa da Urbs que está revitalizando 69 estações-tubo pela cidade, com previsão de conclusão em outubro de 2025.

Veja quais são as estações afetadas e onde você pode embarcar durante esse período:

+ Leia mais

• Estação-tubo Lindóia (sentido Portão): use as estações Marumby ou Antero de Quental como alternativa

• Estação-tubo Roberto Hauer (sentido Centro): opte pelas estações Padua Fleury ou Marechal Floriano

• Estação-tubo TRE (sentido Boqueirão): embarque nas estações João V.Seiler ou Parolin

• Estação-tubo Wenceslau Braz (sentido Hauer): utilize o terminal Portão ou a estação Dom Ático

As linhas afetadas são a 500 (Ligeirão Boqueirão), 502 (Circular Sul – horário), 503 (Boqueirão) e 602 (Circular Sul – anti-horário).

O projeto de modernização inclui a substituição de elementos estruturais metálicos do piso que apresentam excesso de corrosão, troca do piso naval e borrachas, além da realocação das catracas de entrada para melhorar a acessibilidade. O objetivo é deixar as estações bem mais confortáveis para quem usa o transporte público diariamente.

Vale lembrar que esse novo pacote de reformas complementa o trabalho que já foi feito entre 2022 e 2024, quando 203 estações-tubo foram revitalizadas pela cidade. Durante as obras, fique super atento às sinalizações! A Urbs está colocando cartazes informativos dentro dos ônibus para orientar os passageiros sobre as mudanças temporárias.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna