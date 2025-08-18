Nublado e sem chuva: como fica o tempo em Curitiba nesta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta terça-feira (19) indica um dia predominantemente nublado, com temperaturas variando entre 12°C e 20°C. O céu encoberto será a característica marcante ao longo do dia, com 100% de cobertura de nuvens tanto durante o período diurno quanto noturno.

Apesar da nebulosidade, a probabilidade de chuva permanece baixa, com apenas 10% de chance de precipitação. Os ventos soprarão do leste-nordeste durante o dia, com velocidade média de 16 km/h e rajadas que podem atingir 31 km/h. À noite, a direção do vento mudará ligeiramente para nordeste, com velocidade reduzida para 13 km/h e rajadas de até 23 km/h.

A umidade relativa do ar será elevada, atingindo 75% durante o dia e subindo para 93% à noite. O índice UV estará baixo, com valor 2, o que indica menor necessidade de proteção solar. No entanto, é sempre recomendável o uso de protetor solar ao sair de casa.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para 6h41, e o pôr do sol ocorrerá às 18h. A lua estará na fase minguante, com o nascer da lua às 3h55 e o pôr da lua às 14h24.

Embora a temperatura máxima seja de 20°C, a sensação térmica poderá chegar a 25°C devido à umidade. Por outro lado, a temperatura mínima de 12°C poderá ser percebida como 11°C. Recomenda-se aos curitibanos que se preparem para um dia fresco e úmido, com roupas adequadas para as variações de temperatura ao longo do dia.