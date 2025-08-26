Previsão do tempo em Colombo: como fica o tempo nesta quarta-feira (27)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), para esta quarta-feira (27) indica um dia com chuva leve e temperaturas amenas. Os moradores da cidade devem se preparar para um clima úmido e nublado ao longo do dia.

Durante o período diurno, espera-se chuva leve com uma probabilidade de precipitação de 20%. A quantidade de chuva prevista é de aproximadamente 0,7 milímetros. A temperatura máxima chegará a 15°C, com sensação térmica semelhante.

À noite, o céu permanecerá nublado, com 100% de cobertura de nuvens. A temperatura mínima ficará em torno de 11°C, com sensação térmica de 11°C. A umidade relativa do ar será elevada, atingindo 98% durante a noite.

Os ventos soprarão do leste-sudeste, com velocidade média de 10 km/h e rajadas que podem chegar a 18 km/h. Há uma pequena chance de trovoadas, com probabilidade de 10% ao longo do dia.

O sol nascerá às 6h33 e se porá às 18h03, proporcionando cerca de 11 horas e 30 minutos de luz natural. A lua estará em fase crescente, com nascer previsto para as 8h51 da manhã.

Para quem planeja sair de casa, é recomendável levar um guarda-chuva e vestir roupas adequadas para o clima fresco e úmido.