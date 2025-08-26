Curitiba sob céu nublado: previsão do tempo para quarta-feira (27)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta quarta-feira (27) indica um dia predominantemente nublado, com temperaturas variando entre 12°C e 15°C. O clima na capital paranaense permanecerá estável, sem grandes alterações ao longo do dia.

De acordo com os dados meteorológicos, o céu permanecerá encoberto durante todo o período, com 100% de cobertura de nuvens. Apesar disso, a probabilidade de chuva é baixa, ficando em apenas 10%. Os ventos soprarão do sudeste, com velocidade média de 10 km/h e rajadas podendo atingir 18 km/h.

A umidade relativa do ar se manterá elevada, variando entre 93% durante o dia e 97% à noite, o que pode contribuir para uma sensação de abafamento. O índice UV máximo será de 2, considerado baixo, mas ainda assim é recomendável o uso de protetor solar para quem for se expor ao sol.

Para os apreciadores de fenômenos celestes, o nascer do sol está previsto para as 6h33, e o pôr do sol ocorrerá às 18h03. A lua estará em fase crescente, com sua aparição no céu programada para as 8h51 da manhã.