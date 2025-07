Colombo de céu limpo! Sábado promete sol e temperaturas entre 9°C e 21°C

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Previsão do Tempo

Quer um clima perfeito para curtir o fim de semana? Colombo, na região metropolitana de Curitiba (RMC), vai te presentear com um sábado (12) dos bons! O dia começa com cerração típica das manhãs de inverno paranaense, mas logo o sol aparece, deixando o céu completamente limpo pela tarde e noite.

A temperatura mínima fica nos 9°C, pedindo uma blusa mais quentinha nas primeiras horas do dia. Já a máxima chega aos 21°C, temperatura boa para quem quer aproveitar a rua sem passar calor nem frio.

Aliás, para os madrugadores de plantão, vale lembrar que o sol só dará as caras às 07h03, então quem sair cedo vai precisar se agasalhar bem. A umidade do ar vai oscilar bastante – começa alta, nos 100%, e vai caindo ao longo do dia até chegar aos 40%.

Os ventos serão fracos, soprando de leste-nordeste, sem aquela sensação de “faca cortando” que costuma castigar os curitibanos e moradores da região nos dias mais rigorosos de inverno.

Para quem está planejando um almoço no quintal, uma caminhada no parque ou até mesmo uma visita ao comércio local, a previsão não poderia ser melhor! Céu limpo, sem chance de chuva e com o sol se despedindo apenas às 17h43, garantindo quase 11 horas de luz natural.

Só não se engane com o sol bonito e esqueça o casaco para o final da tarde. Quando o astro-rei se despede, a temperatura cai rapidamente e a jaqueta que parecia exagero ao meio-dia se torna essencial para o retorno para casa.