Tempo em Curitiba: sábado com chuva e temperaturas amenas

A previsão do tempo para este sábado (07) em Curitiba indica um dia chuvoso, com termômetros marcando entre 14°C e 20°C. O cenário meteorológico não é dos melhores para quem pretende aproveitar atividades ao ar livre.

Pela manhã, o céu já estará carregado, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A situação piora no decorrer do dia, quando pancadas mais fortes e até mesmo trovoadas isoladas devem atingir a cidade durante a tarde e a noite.

Os ventos soprarão de nordeste a leste (NE-E) com intensidade fraca ao longo do dia. A umidade relativa do ar permanecerá elevada, entre 80% e 90%. O sol dará as caras às 06h59 e se despedirá às 17h35, mas a verdade é que a presença será tímida diante da predominância das nuvens.