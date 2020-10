O dia em Curitiba e região amanhece instável nesta terça-feira (27) por causa da passagem de uma frente fria, mas o tempo deve se firmar a partir do final da manhã. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), por causa da nebulosidade, há possibilidade de chuvas isoladas e pouco significativas pela manhã. A tarde o sol deve aparecer e elevar as temperaturas.

+Leia mais! Mais de 200 escolas de Curitiba e do interior do Paraná vão virar colégios cívico-militares, anuncia governo

De acordo com a meteorologia, Curitiba deve registrar Máximas em torno de 29º C nesta terça-feira, com mínimas de 17º C. Significa que os curitibanos ainda vão sentir um friozinho pela manhã. Conforme aponta o Simepar, a tarde esquenta e o tempo deve seguir aberto pelo menos até a quarta-feira (28).

“Na quinta-feira (29), há condição para alguma pancada de chuva à tarde, de forma bem pontual”, explica o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

+Viu essa? Rede de supermercados investe R$40 milhões e inaugura nova loja em Curitiba

Outras regiões

Nesta terça-feira, de acordo com o Simepar, além da instabilidade atmosférica que deve ser registrada em alguns pontos de Curitiba pela manhã, ainda deve chover em alguns pontos do Litoral e do Norte Pioneiro do Paraná. Serão chuvas isoladas, de curta duração, sem possibilidade de temporais. Nos demais setores do estado, o tempo estável.

Nas praias, em cidades como Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, os termômetros devem marcar temperaturas entre 21º C e 28º C nesta terça.