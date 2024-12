Tempestade a caminho de Curitiba: Virada de Ano pode ter chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para a possibilidade de tempestade para Curitiba e Região Metropolitana para as próximas horas de segunda-feira (30).

De acordo com o Inmet, o comunicado está vigente desde às 12 horas e segue até 22 horas. Há risco de chuva forte, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm, ventos de 40 a 60 km/h, e riscos de queda de granizo. O alerta amarelo se estende também para a região dos Campos Gerais e norte pioneiro.

O Corpo de Bombeiros orienta que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Última semana de 2024

A última semana de 2024 promete ser bem típica de verão no Paraná. Durante a manhã, o sol aparece com mais intensidade, mas a partir do meio da tarde e começo da noite, pancadas de chuva devem refrescar o ambiente em Curitiba e no Litoral.

Segundo o Simepar, a circulação dos ventos vindos do oceano mantém uma maior cobertura de nuvens entre as regiões dos Campos Gerais, Região Metropolitana e o Litoral.

Em Curitiba, a máxima da semana aponta para 23°C com sol entre nuvens e chuva por alguns momentos. Essa tendência deve permanecer durante toda a semana, inclusive para a virada do ano para 2025.

Para o litoral paranaense, o tempo vai ser semelhante ao da capital. Para o dia 31 de dezembro e virada de ano, não pode ser descartada a chuva para os primeiros minutos de 2025.