Temperatura volta a subir em Curitiba; confira a previsão

Com previsão do tempo prometendo um fim de semana de sol e calor, Curitiba amanheceu nublada neste sábado (07), dia que celebra a Independência do Brasil. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou que a temperatura mínima da capital paranaense foi de apenas 13,8ºC. Entretanto, o cenário deve mudar durante a tarde deste sábado.

Meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen comenta que a tendência em grande parte do Paraná era de aquecimento rápido desde as primeiras horas da manhã. No entanto, em Curitiba estava previsto um amanhecer mais ameno.

“Ainda amanhece com nevoeiros e nebulosidade baixa no setor leste, entre Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, onde as temperaturas demoram um pouco mais a se elevar do que nas outras regiões paranaenses”, explica.

Jacóbsen diz que dos 13ºC, Curitiba pode saltar para a máxima de 27ºC, 28ºC. Principalmente durante a tarde, período que deve ficar bem abafado.

Litoral do Paraná tem temperaturas amenas durante feriado de 7 de setembro

Segundo o meteorologista, é no litoral do Paraná que as temperaturas ficam mais amenas. Com o tempo fechado e nublado, as praias não devem esquentar muito neste sábado (07).

Já outras partes do Paraná, como o noroeste, possuem previsão máxima de 35ºC.

Previsão do tempo para domingo

No domingo (08), Jacóbsen afirma que a previsão praticamente se repete. Entretanto, a próxima semana deve ser de tempo seco no Paraná. Inclusive, a chegada de uma onda de calor deve subir as temperaturas em todo o estado.

No noroeste e norte os termômetros podem chegar aos 40ºC, de acordo com o meteorologista. A Região Metropolitana de Curitiba também pode passar dos 30ºC na próxima semana.

