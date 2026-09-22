Telefones da Prefeitura, Guarda e Defesa Civil ficam fora do ar após temporal em Curitiba

Devido às chuvas registradas nesta segunda-feira (21), serviços remotos da Prefeitura de Curitiba estão com o funcionamento comprometido nesta terça-feira (22). Entre os atendimentos afetados estão o Samu, a Guarda Municipal e a Defesa Civil, que enfrentam instabilidade nos canais telefônicos.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, o problema foi provocado pelo rompimento de um cabo de energia elétrica. Ao todo, cerca de 90% dos ramais da administração municipal estão fora de funcionamento. A Copel já foi acionada e trabalha para solucionar o problema.

A interrupção está restrita à central telefônica e não afeta os atendimentos realizados pela internet. Enquanto o serviço não é normalizado, a orientação é que os moradores utilizem os canais que permanecem disponíveis para solicitar atendimento e acionar os serviços municipais.

Para quem ligar?

Durante a interrupção, os cidadãos que precisarem de atendimento da Prefeitura devem ligar para o telefone 156, que continua funcionando normalmente. O canal deve ser utilizado para os acionamentos necessários enquanto os ramais afetados permanecem indisponíveis.

No caso do Samu, as equipes foram deslocadas para a Central do Siate, que está recebendo temporariamente as chamadas de emergência pelo telefone 193. A medida permite manter o atendimento às ocorrências enquanto a linha convencional do serviço permanece indisponível.

Assim que a linha 192 da Central do Samu voltar a operar normalmente, a Prefeitura informou que comunicará imediatamente a população.

Estragos provocados pelas chuvas

A instabilidade nos serviços municipais ocorre em meio aos estragos provocados pelas fortes chuvas que atingiram Curitiba entre a noite de segunda-feira (21) e a madrugada desta terça-feira (22).

Ao todo, 6,6 mil imóveis estão com o fornecimento de energia elétrica interrompido na capital. Segundo o boletim da Defesa Civil municipal, 15 árvores caíram na cidade, 26 lonas foram entregues e outros dez pontos registraram alagamentos. Duas pessoas ficaram desabrigadas.

Bairros de Curitiba também registraram granizo intenso durante os temporais. A capital teve acumulados de chuva superiores a 65 milímetros e rajadas de vento acima dos 80 km/h. O cenário de instabilidade deve continuar nesta terça, com previsão de novas chuvas na capital.