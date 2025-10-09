Taxista reage, luta com assaltante e recupera dinheiro no Litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 30 anos foi preso na tarde de quarta-feira (08/10), após uma tentativa de assalto a um taxista, em Paranaguá, no Litoral do Paraná. Conforme informações da Polícia Militar (PM), o motorista foi abordado pelo suspeito com uma faca durante a corrida. Porém, ele reagiu e conseguiu conter o homem.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito solicitou a corrida em frente a um supermercado no centro da cidade, com destino ao Hospital João Paulo II, no bairro Divinéia.

Durante o trajeto, o passageiro anunciou o assalto e ameaçou o motorista com uma faca nas costas. No boletim consta que ele exigiu dinheiro e o celular da vítima. Ele também solicitou que o taxista seguisse pela Avenida Belmiro Sebastião Marques em direção à BR.

Suspeito tentou fugir a pé

Após a abordagem, o taxista dirigiu por um quilômetro em direção a um trecho mais movimentado. Ao chegar no cruzamento com a Rua Mohamad Hamud Hamud, aproveitou um momento de distração do assaltante, segurou a faca e entrou em luta corporal com ele. Durante a briga, o autor soltou a faca e tentou fugir a pé. Porém, ele foi alcançado pela vítima.

O taxista, com a ajuda de populares, conteve o suspeito até a chegada da polícia. Durante o confronto, o taxista conseguiu recuperar o celular e parte do dinheiro levado, aproximadamente R$ 220.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Cidadã de Paranaguá.