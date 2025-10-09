Peça de motor de caminhão é furtada enquanto motorista dormia na BR-277

Um caminhoneiro, de 36 anos, foi surpreendido ao tentar funcionar o caminhão e descobrir que o motor havia sido furtado enquanto ele dormia. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (08/10), às margens da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná.
Conforme o boletim de ocorrência, o motorista estacionou o veículo na altura do bairro Rio Sagrado, por volta da 1h para descansar. Ao acordar, por volta das 7h, ele tentou dar partida no caminhão, mas o motor não funcionou.
Inicialmente, o caminhoneiro suspeitou que seria um problema mecânico. Ele chegou a entrar em contato com um profissional da área que, ao inspecionar o veículo, descobriu que uma peça do motor havia sido furtado. O equipamento, responsável pelo gerenciamento eletrônico do motor, está avaliado em aproximadamente R$ 12 mil, segundo a Polícia Militar (PM).
O caso foi registrado como furto qualificado e encaminhado à Polícia Civil.